5000 palloncini Big Party per festeggiare il Napoli domenica 4 in Piazza Plebiscito.

Non c’è festa che si rispetti senza palloncini, e Big Party ha quelli giusti per festeggiare il Napoli, con il marchio ufficiale Società Sportiva Calcio Napoli. Il 4 giugno 2023 l’azienda, leader per ogni tipo di festa da celebrare, ha l’occasione memorabile per regalare 5000 palloncini a tutti i tifosi che domenica arriveranno in Piazza Plebiscito dalle ore 12.00 alle 18.30 alla postazione Big Party. Così ci si preparain attesa della premiazione ufficiale della squadra con la consegna della coppa, che avverrà dopo la partita Napoli Sampdoria con inizio alle 18,30.

Si è pensato in grande per l’appuntamento con 12 ragazzi tra steward e hostess ben riconoscibili, in t-shirt bianca brandizzata con il logo Big Party e lo Scudetto Napoli, impressi anche sui palloncini. I colori sono vivaci, e in particolare da un lato lo Scudetto e dall’altro il numero 3 ad indicare la terza vittoria raggiunta, appositamente realizzati per l’occasione di festa. Ma non mancheranno anche fotografie indimenticabili, visto che a disposizione dei tifosi e dei turisti in festa, ci saranno anche le cornici che commemorano l’evento, Photo booth ideali per realizzare selfie da professionisti.

Tutto ciò grazie all’accordo per il marchio ufficiale, che dal 2013 permette la produzione di accessori per feste del Napoli, rallegrando tutte le ricorrenze, sia in occasione di partite che per i più disparati eventi, come i palloncini rotondi, decorati e unici. E poi dal 2015, con grande orgoglio Big Party è Partner Ufficiale della SSC Napoli, diventando anche Sponsor e rivendicando oggi il viaggio vissuto insieme verso la vittoria. Un modo per essere presenti nella città di origine dell’aziendale, con gadget a tema Napoli e tanta fantasia creativa per i tifosi.