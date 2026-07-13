80 voglia di correre (per mamma), presentazione giovedì 16

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Si svolgerà giovedì 16 luglio alle ore 15 nella sala del Consiglio comunale di via Verdi la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa “80 voglia di correre (per mamma)” in programma per il prossimo 24 luglio.

L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Napoli, è promosso da Nico de Corato, maratoneta e triathleta, e prevede una corsa in solitaria di 80 chilometri attraverso la città, toccando luoghi simbolici della sua storia personale e familiare.

La corsa è organizzata in ricordo della madre, che quest’anno avrebbe compito 80 anni, scomparsa in seguito a complicanze legate alla malattia di Alzheimer di cui soffriva, e sarà accompagnata da una raccolta fondi a favore di AIMA – Associazione Italiana Malattia di Alzheimer, per sensibilizzare l’opinione pubblica e sostenere le attività dell’associazione.

Alla presentazione interverranno la Presidente del Consiglio comunale Enza Amato e l’assessora allo Sport e alle Pari Opportunità Emanuela Ferrante, modera il giornalista Angelo Cirasa.