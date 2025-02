A Caserta il Festival della vita

- Pubblicità -

Nella quindicesima edizione del Festival della Vita che si è tenuto al Centro Culturale San Paolo a Caserta, è stata premiata Susanna Messaggio, che ha presentato alla platea il tema “Vivere è… Agire: come pellegrini di speranza”.

Il programma ha prreevisto in apertura la lettura del messaggio dell’ambasciatore d’Austria presso la Santa Sede, Marcus Bergmann; i saluti di don Ampelio Crema, presidente nazionale del Centro culturale San Paolo; Massimo Monzio Compagnoni, responsabile nazionale del Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa della Cei, Raffaele Mazzarella, grafologo specializzato in grafologia Perinatale Giudiziaria e direttore del Festival della vita.

Sono intervenuti quindi Domenico Giani, già comandante della Gendarmeria Vaticana; Giulio Borrelli, già direttore del Tg1, al quale è stato conferito il Premio “Un amico per la vita: mons. Pietro Farina”; Giuseppe Rocco Sileo, ispettore nazionale per il Sud Italia del Corpo italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta. Ci sarà anche un video messaggio del card. Angelo Comastri.

Ha seguito il “Salotto per la Vita”: dialogo tra Eugenio Arcidiacono, giornalista di Famiglia Cristiana, e Susanna Messaggio vestita con un tailleir firmato Titti Petrucci.

La dott. ssa Susanna Messaggio Direttrice della Gazzetta della Liguria, giornalista di giornali d’arte ed editrice del Giornale Messaggi di Benessere, una rivista di epigenetica, ossia sana alimentazione, sport e movimento e buoni rapporti con entusiasmo ha presentato diversi ospiti e andrà in tutto il mondo per cercare di far star bene le persone con la cultura e l’informazione e la presentazione di ASM onlus per aiutare le donne ed i bambini in difficoltà in questa parte della vita .

Il Messaggio CEI per la quarantasettesima Giornata Nazionale per la Vita nel contesto del Giubileo, dove si è sollecitato di assumere l’orizzonte della speranza, poiché è nel segno della speranza che la Bolla di indizione Spes non confundit ( SnC) invita tutta la Chiesa a vivere l’anno di grazia del Signore. Guardare al futuro con speranza equivale ad avere una visione della vita carica di entusiasmo da trasmettere.

Per questo si è presentata anche l’arte nella mostra futura della Reggia di Caserta con artisti contemporanei con le loro opere ricercate in ogni parte del mondo, perché trasmettono pensieri sereni, come quelli della dott. Laura Mazzotta di Ferrara, Paolo Ferrari di Ferrara, Susi Costi di Reggio Emilia, Paola Meneghetti di Bergamo, Marco Veronese di Biella, Umberto Torazzi di Milano, Ruggero Goldoni di Milano, Milena De Martino di Genova-Nervi, Genovamade e l’arte sulla passeggiata di Nervi Anita Garibaldi con il dott.Renzo Massa e molti altri.

Il 2025 è l’anno in cui si celebrano gli ottant’anni della Liberazione della nostra amata Italia. Per questo il Festival della Vita, già Medaglia del Presidente della Repubblica, oltre a Caserta girerà in tutta Italia e nel mondo, dove poter far capire a tutti noi, come possiamo essere portatori di speranza che diventa concretezza di vita, quando viene attualizzata al servizio degli altri.

Dove con empatia si riscopre il senso dello stare insieme, di guardarsi negli occhi, di dialogare e di confrontarsi in presenza, ma soprattutto, di Agire come Pellegrini di Speranza.

Insieme se rispettiamo le persone, siamo chiamati ad agire per un mondo migliore. Augurandoci un cammino di condivisione, come sottolineano gli organizzatori.