A Gragnano “Borgo in Arte”: dal 26 al 28 maggio artisti, opere, musicisti e associazioni.

Dal 26 al 28 maggio si terrà la manifestazione “Borgo in Arte” nell’antico borgo di Castello a Gragnano, nell’ambito delle celebrazioni del Maggio della Cultura. Questo straordinario evento artistico vedrà la partecipazione di 48 artisti con oltre 150 opere, 100 musicisti e 12 associazioni, creando un’esperienza unica e coinvolgente.

“Borgo in Arte” nasce con l’obiettivo di valorizzare e diffondere i beni artistici, storici e monumenti della città, facendo parte del Maggio della Cultura e dei Monumenti. Le manifestazioni si svolgeranno tra le vie pittoresche del borgo, il sagrato e la piazza della chiesa dell’Assunta, creando uno scenario suggestivo che abbraccia l’arte in tutte le sue forme.

L’iniziativa non si limita solo agli artisti, ma coinvolgerà anche le scolaresche con laboratori ludico-artigianali, promuovendo l’educazione artistica e la creatività dei giovani. Sarà un’opportunità per i partecipanti di immergersi nell’arte, scoprire talenti locali e vivere un’esperienza indimenticabile.

Tra piazza piazza Caravaggio, vico Raffaello, vico Leonardo da Vinci, vico Botticelli, via Giotto, piazza Michelangelo e via delle Amarene nella tre giorni si alterneranno concerti, presentazioni di libri, laboratori di pittura, decoupage, ceramica, ricamo, intarsio, rappresentazioni teatrali e tanto altro. Prevista anche un’area food che aprirà i battenti alle ore 20 di venerdì 26 maggio.

“Borgo in Arte – ha dichiarato il sindaco Nello D’Auria – è un’iniziativa che vuole promuovere l’impegno e la solidarietà della comunità, coinvolgendo associazioni e artisti locali che si adoperano per il bene comune. L’evento rappresenta un’occasione unica per immergersi nell’arte e nella cultura del Borgo di Castello, valorizzando la bellezza e la storia di questo antico borgo e promuovendo l’impegno sociale della comunità locale”.

“Borgo in Arte” rappresenta un’opportunità per tutti gli amanti dell’arte, i curiosi e gli appassionati di storia di scoprire e apprezzare l’arte locale, e nel frattempo godere dell’atmosfera unica del borgo. L’evento promette di essere un’esperienza emozionante e stimolante che unisce arte, cultura e comunità.