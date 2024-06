A luglio riprende “Moda in Tour” della Mondo Eventi Campania, con nuove categorie di partecipanti e tanti ospiti di prestigio

In una prestigiosa location a Pozzuoli, il 14 luglio riprende “Moda in Tour”, l’evento di punta di Mondo Eventi Campania, l’agenzia guidata dal patron Carlo Sommella, che da ben 27 anni è rinomata per le sue attività, non solo in Campania ma in tutto il Centro e Sud Italia, inerenti il mondo della moda, TV, pubblicità, eventi e spettacolo. Non unicamente per eventi e sfilate, ma anche per i corsi di portamento, i casting, la produzione di calendari, book fotografici e servizi pubblicitari giornalistici e televisivi, diretti a modelli e modelle di tutte le età, per noti brand e attività commerciali e imprenditoriali.

“Moda in Tour” è un evento-sfilata composto da due sezioni, la prima “Miss & Mister Baby New Generation”, giunta alla quinta edizione e dedicata ai baby-model di genere maschile e femminile, la seconda “Miss Neapolis” rivolta alle ragazze e giovani donne, quest’anno giunta alla 6° edizione.

I bambini che si possono iscrivere a “Miss & Mister Baby New Generation” possono avere dai 4 agli 11 anni. Le ragazze di “Miss Neapolis” possono essere comprese in una età fra i 14 e i 28 anni. Quest’anno le due sezioni dell’evento si arricchiscono anche di una nuova categoria, denominata Teenager, che comprende, rispettivamente, maschi e femmine di 12 e 13 anni.

L’evento mira a introdurre nuovi volti nel mondo della televisione, del cinema e della moda, o dello spettacolo in generale. Come dice lo slogan ufficiale dell’evento “Non cerchiamo i più belli… cerchiamo i più giusti!”, la Mondo Eventi Campania vuol intendere che non si giudica solamente la bellezza dei partecipanti, ma anche e soprattutto l’eleganza, la presenza, quel savoir faire che possa consentir loro di sfondare nello show business. E per questo i candidati sono esaminati da una giuria di professionisti e esperti del settore, dal giornalismo, alla moda, al cinema e alla televisione, che possano, con un voto da 6 a 10, giudicare con quei parametri l’adeguatezza a poter proseguire in una professione che punta sempre di più alla sostanza piuttosto che solamente all’immagine.

In questa occasione in giuria avremo Enza Guadagni (ballerina e attrice televisiva), Sofia Margarita (attrice teatrale), Dario Greco (fotografo), Claudio Canzanella (saggista e scrittore), Luigi Calì (pittore e attore teatrale), Gianni Capezzuto (attore), Paolo Morante (attore), Davide Guida (videomaker e regista cinematografico), Ciro Cocozza (attore di fiction), Ciro Andolfo (attore di fiction), Chiara Cernicchiara (modella e presentatrice), Antonio Cernicchiara (manager di spettacolo), Titti Petrucci (stilista).

Si ringrazia per la collaborazione all’evento le aziende Epomeo Rent (Quarto), Pizza Red (Quarto), Airlab di Raffaele de Rosa (Via Campania 1/D di Marano di Napoli), Pafundi Store (Pozzuoli), Viaggiare con Averno (Arco Felice), Complesso Impero II (Giugliano in Campania), Giardini delle Ninfe (Via Montagna Spaccata – Napoli)

Nella finale di Miss & Mister Baby New Generation ci saranno premi di un valore cumulativo di 1.000 euro, per Miss Neapolis i premi avranno un valore cumulativo di 2.000 euro.

L’evento, che vedrà anche la partecipazione di tanti ospiti, cantanti e attori di cabaret, fra questi la cantante Patty Ilardo, il cabarettista e macchiettista Savio Morelli, l’attore Enzo Paudice, il baby-imitatore di Michael Jackson Rayan Sansivieri, è condotto dalla affascinante modella e presentatrice TV Titti Ferro e trasmesso da Napoflix Canale 86 nel Basso Lazio e Campania. Fotografo di scena sarà Gaetano Sarno.

L’iscrizione si potrà effettuare tramite whatsapp o chiamando il 3292487467 o tramite i social network, alla pagina Facebook Carlo agenzia di modelle o su instagram scrivendo alla pagina #mondoeventicampaniaagency.

L’evento del 14 luglio è accessibile unicamente su invito e prenotazione, previa richiesta al 3292487467.