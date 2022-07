A luglio torna “Moda in Tour”, il kolossal show di moda, musica e spettacolo di Carlo Sommella.

Dopo gli ultimi grandi successi di questa stagione riprendono i grandi eventi firmati Mondo Eventi Campania, agenzia storica di moda, cinema e spettacolo diretta dal patron Carlo Sommella, che da venticinque anni lavora nella moda e nel management e che si contraddistingue per la ottima organizzazione di eventi in tutta Italia.

Domenica 17 luglio a partire dalle ore 19, al Cinema Teatro Corona di Quarto (Via Muriello n° 4), si terrà la nuova sfilata di “Moda In Tour”, un kolossal-show che unisce in un unico evento tutte le branche dello spettacolo.

Per effettuare l’iscrizione al concorso o anche per semplici informazioni sull’evento si potrà chiamare Carlo Sommella, patron della Mondo Eventi Campania, al 3292487467 oppure lasciando un messaggio direttamente via Facebook sulla pagina Carlo Agenzia di Modelle o su Instagram sul profilo mondoeventicampaniaagency.

Per l’occasione la sfilata di “Moda in Tour” sarà divisa in due parti: la prima, la 6° edizione dell evento-sfilata “Miss Mediterranea”, a cui potranno partecipare le candidate Miss con età compresa fra i 14 e i 28 anni. La seconda, “Miss e Mister Baby Napoli”, giunto quest’anno alla quinta edizione, è invece dedicata ai bambini, di genere maschile o femminile, fra i 4 e gli 11 anni.

I momenti di sfilata saranno due, nei quali i partecipanti si presenteranno alla giuria in abito casual e elegante. Lo scopo è mettere in evidenza non solo la loro bellezza, ma anche lo stile e l’eleganza, in modo che possano avere un giudizio più completo possibile dai componenti della giuria, che verranno oculatamente scelti tra personaggi nazionali del mondo della moda, dello spettacolo, del cinema, del giornalismo, della televisione, dell’abbigliamento, esperti del settore e professionisti.

I modelli candidati saranno fotografati, sia durante il backstage che nel corso delle sfilate, dal fotografo ufficiale dell’evento Gaetano Sarno Photographer.

Tanti riconoscimenti saranno assegnati per i due concorsi: per Miss Mediterranea sono previsti premi cumulativi del valore di circa 2.000 euro e per Miss e Mister Baby Napoli il valore sarà quantificato in 1.000 euro.

I vincitori, inoltre, avranno possibilià di avere una grande visibilità mediatica tramite la stampa, la televisione e il Web, e potranno partecipare a videoclip e cortometraggi sociali curati dalla DGPhotoArt Cinema del regista e sceneggiatore Davide Guida, nonché da altre compagnie di produzione cinematografica sia locali che nazionali.

L’evento, che prevederà la partecipazione di tanti ospiti (si citano fra questi Marco Corpo, l’attore Enzo Paudice, la cantante Marika Arciero, il prestigiatore Mirko Corpo), sarà condotto dalla bella modella e presentatrice Titti Ferro e trasmesso in differita su TLA TV Canale 177 visibile principalmente in Campania, Lazio e Puglia.

L’ingresso all’evento, strettamente riservato, potrà essere effettuato solo via prenotazione contattando i recapiti già indicati.

Iscrizioni aperte!