“A.M.I.R.A. Progress” 2025: quarta edizione a Napoli il 31 ottobre

Venerdì 31 ottobre la consegna dei riconoscimenti presso il Centro Congressi Partenope

La consegna dei premi “A.M.I.R.A. Progress” 2025 si terrà a Napoli venerdì 31 ottobre alle ore 15:00 presso il Centro Congressi Partenope dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, in Via Partenope n. 36. L’inizio è previsto alle ore 15:00 con un cocktail di benvenuto. Dalle ore 15:30, nell’Aula Magna, ci sarà la consegna dei premi con un breve intervento dei personaggi premiati; seguirà poi un buffet e la degustazione dell’enogastronomia campana d’eccellenza.

L’evento ha come tema “Valorizzazione delle Eccellenze territoriali e dell’Ospitalità”. Il premio, ideato dai soci A.M.I.R.A. Giuseppe De Girolamo, giornalista, e Raffaele Beato, già Direttore Generale dell’ERSAC ed ex docente all’Università di Fisciano, è promosso dall’Associazione Maîtres Italiani Ristoranti e Alberghi, che ha tra i suoi obiettivi quello di incentivare i giovani a una migliore formazione, riqualificazione e aggiornamento.

Il riconoscimento verrà consegnato personalmente al premiato, indicato da una prestigiosa giuria composta da: Valerio Beltrami, presidente nazionale dell’A.M.I.R.A.; Giuseppe De Girolamo, giornalista e socio onorario A.M.I.R.A.; Dario Duro, fiduciario A.M.I.R.A. Napoli; Antonio Limone, Direttore Generale ASL Caserta; Matteo Lorito, Rettore dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”; Marino Niola, full professor of cultural anthropology, condirettore del MedEatResearch – Centro di ricerche sociali sulla Dieta Mediterranea dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli; Sabrina Reale, docente di pianoforte e membro del Consiglio Accademico del Conservatorio “E.F. Dall’Abaco” di Verona; Niccola Squitieri, presidente dell’associazione internazionale “Guido Dorso”.

Il premio vuole onorare persone che si sono impegnate per le nuove generazioni e possono essere d’esempio dei successi che, con l’impegno, si possono conquistare nella vita, e che hanno dato lustro e diffusione alle iniziative culturali e lavorative del settore dei Maîtres.

Questo premio va ad aggiungersi ai riconoscimenti che l’A.M.I.R.A. nazionale organizza annualmente con i concorsi “Il Maître dell’Anno” e “Le donne nell’Arte del Flambè”, mettendo in competizione i propri iscritti e stimolandoli ad avanzare nella loro carriera professionale.

Il premio “A.M.I.R.A. Progress” è costituito dalla riproduzione artigianale di una “Lampada” in miniatura, simbolo da sempre dei Maîtres, utilizzata nel Flambè.

L’A.M.I.R.A. è la sola associazione italiana che fa parte dell’Unione Internazionale dei Maître d’Hotel. Vanta un’organizzazione di sezioni su scala nazionale e alcune rappresentanze estere, che raggruppano alcune migliaia di soci. Questo il suo motto: “La cortesia non costa niente e rende molto, fa sua la cultura dell’accoglienza e dell’ospitalità, vere risorse turistiche”.

In seno all’associazione è presente un centro di perfezionamento professionale per l’aggiornamento dei Maîtres sulle nuove tecniche di direzione e di gestione nel settore della gastronomia, dei vini e dell’alimentazione in genere, nonché per la ristorazione e l’ospitalità alberghiera.

a cura di Harry di Prisco