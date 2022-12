A Napoli arriva Arkeda, novità assoluta l’apertura al pubblico.

Si apre domani alle 10, con l’inaugurazione nella sala Progetti, la nona edizione di Arkeda, il salone dell’architettura, edilizia, design e arredo in programma fino a domenica alla Mostra d’Oltremare di Napoli, la terza iniziativa fieristica dell’autunno 2022 organizzata dalla Progecta. Saranno presenti Angioletto de Negri, amministratore Progecta; Teresa Armato, assessora al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli; Edoardo Cosenza, assessore alla Mobilità e alle Infrastrutture del Comune di Napoli; Giovanni Esposito, presidente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali; Francesco Miceli, presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti; Lorenzo Capobianco, presidente dell’Ordine degli Architetti di Napoli, Raffaele De Rosa, vicepresidente Ordine degli Ingegneri di Napoli. con l’inaugurazione nella sala Progetti, lae arredo in programma fino a domenica alla, la terza iniziativa fieristica dell’autunno 2022 organizzata dalla Progecta. Saranno presentie alle Attività produttive del Comune di Napoli;del Comune di Napoli; Arkeda è il più prestigioso evento del mondo casa dove in esposizione si possono trovare i prodotti più innovativi di arredamento, tecnologia, domotica, outdoor e mondo giardino, e ancora cucine, spazi benessere, rivestimenti e materiali, infissi, serramenti. Arkeda è un’occasione unica per scoprire le novità con la consulenza degli architetti presenti in fiera. Molte quelle che troveranno spazio in fiera. Si va dal legno composito rigenerato per pavimentazioni e rivestimenti facciata al parquet naturale che ionizza e purifica dallo smog e virus, dal living su misura ai mobili da bagno del futuro, dalle saune termali bioclimatiche alle tende termiche solari fino ai pannelli tecnologici trasformabili e alle soluzioni di riscaldamento elettrico che coniugano estetica e tecnologia.

Novità assoluta di quest’anno è l’apertura al pubblico. Il salone, infatti, diventa Arkeda Open House dalle 15 alle 18:30 sia sabato che domenica. Il biglietto di ingresso costa 8 euro. “Ho sempre pensato che sì, le nostre fiere sono tutte B2B, ma l’utente finale – evidenzia De Negri – è quello che determina il business. L’obiettivo è fargli vedere tutto ciò che è esposto per dargli la possibilità, poi, di mettersi in contatto con l’architetto, ce ne saranno circa 1.500, che incontrerà proprio ad Arkeda per poter fare la propria casa o l’ufficio. Toccare con mano è la cosa più interessante”.

Ad Arkeda si parlerà, tra i vari temi, di sostenibilità. Domani nella sala Progetti dalle 15 appuntamento con 'Carbon neutral: dai criteri ambientali minimi le nuove regole per la progettazione e i lavori edilizi' a cura dell'Ordine degli Architetti di Napoli. Sabato nella sala Accademia alle 11 'Agenda 2030. Sustainable development goals. L'impegno dell'ingegneria italiana' a cura dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli. Domenica ancora in sala Accademia alle 11:30 'Re-generation – architettura e nuove tecnologie per un futuro sostenibile'.