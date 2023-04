A Nola apre la nuova sede dell’Associazione per i Diritti degli Anziani di Napoli Odv.

A Nola, a via Verdi, apre la nuova sede dell’Associazione per i Diritti degli Anziani di Napoli Odv (Ada), guidata da Mara D’Onofrio. Nata nel 1996 per tutelare i diritti delle persone anziane, Ada promuove progetti e iniziative che mettono al centro la cultura, la salute e lo scambio tra le generazioni.

Attraverso l’informazione, la formazione e l’inclusione, le attività dell’Ada incoraggiano gli anziani a vivere l’età che avanza come un’opportunità da cogliere per migliorare la qualità di vita propria e quella delle giovani generazioni attraverso la trasmissione dei saperi.

All’inaugurazione – a cui è intervenuto anche il vescovo di Nola Francesco Marino, che ha evidenziato l’importanza della nuova sede per il territorio – erano presenti, tra gli altri, il segretario generale Uil Pensionati Carmelo Barbagallo, il segretario generale Uil Campania Giovanni Sgambati, il segretario generale Uil Pensionati Campania Biagio Ciccone e la presidente Ada Napoli ODV Mara D’Onofrio.

“La sede Ada di Nola – ha spiegato Sgambati – è importante per i pensionati che, così, hanno un punto di riferimento per svolgere attività importanti per gli anziani e per il territorio”.

“Questa nuova sede dimostra che l’economia della solidarietà cresce solo attraverso atti concreti come questi – ha rimarcato Barbagallo – Non dobbiamo mai dimenticare quel milione e 100mila anziani che vivono da soli ed i 3milioni di anziani non autosufficienti”.

Sulla valenza della nuova sede ha posto l’accento anche la presidente dell’Ada Mara D’Onofrio, che ha sottolineato: “Ripartiamo da Nola, zona strategica dell’area metropolitana di Napoli, con tante attività per gli anziani e con la voglia di fare rete con altre entità del territorio. Continuiamo a lavorare per una società più inclusiva per gli anziani, valorizzando le peculiarità del territorio”.

Tanti i progetti messi in campo dall’Ada negli ultimi anni, soprattutto sul fronte della prevenzione. Tra le tante iniziative spicca il progetto “Conoscere, prevenire, curarsi” per la prevenzione neuro-cardio-alimentare; il progetto sui droni per il pronto intervento in caso d’infarto; “Anziani guide della storia” con corsi di formazione agli anziani per accogliere e i turisti tra le bellezze del territorio; “Anziani, guide della storia”, un percorso alla scoperta dei tesori storico-architettonici ed enogastronomici della Campania e “Uncinettando”, un laboratorio creativo sull’uncinetto per rafforzare i legami tra le generazioni.