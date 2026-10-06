A Open Tarì celebrazione dei 30 anni

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Il Tarì è pronto per una straordinaria edizione di Open, il salone della gioielleria italiana che, dal 9 al 12 ottobre prossimi, celebrerà anche i primi 30 anni di vita del Centro orafo.

Un anniversario importante, al quale il Tarì dedicherà molte attività e approfondimenti, che si incroceranno con gli incontri commerciali in programma.

Consolidati i numeri della manifestazione: saranno 500 le aziende espositrici, tra residenti ed ospiti.

Alta gioielleria, collezioni di tendenza, design e tecnologie a supporto della produzione: queste le sezioni dei padiglioni espositivi, che come sempre si aggiungeranno all’ampia offerta di prodotti e servizi delle aziende Tarì, per completare un’offerta di settore unica in Italia.

I Buyers provenienti da tutta Italia, ospiti della manifestazione, raggiungeranno il Centro orafo già nel pomeriggio di venerdì e saranno coinvolti in tutte le iniziative in programma.

Accoglienza e servizi: l’unicità del Tarì

Con la sua apprezzata formula di accoglienza, servizi e comunicazione integrata l’appuntamento del Tarì si conferma infatti come un momento centrale dell’attività dell’industria orafa italiana, in cui business, confronto, servizi, prodotti innovativi e design si incontrano.

Vincenzo Giannotti

“L’evoluzione del sistema fieristico internazionale ha trasformato profondamente l’approccio di aziende e clienti a questi appuntamenti – spiega il presidente del Centro orafo il Tarì e del Distretto orafo campano Vincenzo Giannotti – che diventano sempre più luoghi di confronto e di crescita professionale. Da qui, il nostro impegno ad arricchire le giornate di lavoro con momenti formativi e di crescita professionale qualificati e concreti”. Una opportunità sempre più apprezzata anche da buyers e aziende internazionali.

L’apertura sui mercati internazionali

L’edizione di ottobre di Open offre da sempre alle aziende un ampio scenario di opportunità di incontro anche per i buyers internazionali. Con il progetto “Campania meets the world”, il Centro orafo mette a disposizione spazi espositivi e luoghi di incontro al Distretto orafo campano, ospitando un importante incoming internazionale promosso da ITA Agenzia.

In questa edizione, oltre ai Paesi europei per la prima volta saranno ospitate delegazioni provenienti da Cina, Giappone, Macao, Thailandia e USA.

“Il valore dell’internazionalizzazione è uno dei temi portanti con i quali si confronta quotidianamente non soltanto il Tarì, una anche l’intero Distretto orafo campano – spiega il presidente del Tarì e del D.OR. Campania Vincenzo Giannotti – Il nostro impegno è spingere sempre più lontano lo sguardo, incoraggiando le nostre aziende ad assumere, nei confronti di mercati nuovi e sfidanti, sempre maggiore consapevolezza e competenze”.

Anche nella edizione di ottobre, Open Tarì si conferma un Hub di orientamento strategico e di confronto per tutti gli operatori professionali, attraverso incontri di approfondimento, dedicati, in questa edizione, ai grandi cambiamenti della società, dei consumi e dell’impresa.

Il Programma di Open

1996 / 2026: quando il mondo è cambiato: 30 anni di trasformazioni viste dal Tarì

Il primo incontro, sabato 10 ottobre alle 11, sarà dedicato alla profonda trasformazione che la società ha vissuto nell’ultimo trentennio. Come sono cambiati le abitudini di acquisto e gli stili di vita degli italiani? Qual è il profilo dei nuovi consumatori? Come è cambiata la percezione del bene di lusso dal 1986 ad oggi? Ne parlerà Francesco Morace, sociologo dei consumi e trendwatcher, affiancato da Stefano Andreis, presidente di Federpreziosi confcommercio, e da Vincenzo Giannotti.

Agenti e strumenti AI per semplificare il lavoro in gioielleria

Sempre sabato, alle 15, il consueto incontro sul tema dell’intelligenza artificiale, ormai imperdibile momento di formazione per i dettaglianti e gli imprenditori presenti in fiera. In questa edizione: un prezioso vademecum operativo sui supporti e gli strumenti utili quotidianamente per il gioielliere, a cura di Margherita Ruggiero, trainer e consulente IA generativa

Il tempo dell’oro

Focus sul valore culturale e sulla memoria storica dell’alta gioielleria, nella mostra che ripercorre 150 anni di storia del gioiello italiano, a partire dalla seconda metà dell’’800 fino alla fine del secolo scorso.

Quattro i periodi focus del racconto, attraverso pezzi unici di alta gioielleria provenienti da diverse collezioni private e prestigiose aziende. Un viaggio dal gioiello di famiglia tramandato di generazione in generazione come custode di legami e ricordi, ai nuovi linguaggi estetici del primo novecento, dove la tradizione evolve con nuove forme e repertori decorativi, per arrivare alle trasformazioni di stile degli anni ’80 e chiudere il secolo con una nuova espressione dell’identità individuale, anche attraverso l’ornamento prezioso.

Le iniziative speciali

Mostra storica Unoaerre

La storia dell’oreficeria italiana, narrata in una suggestiva mostra che ripercorre i 100 anni di Unoaerre, l’azienda simbolo dell’oreficeria italiana: dagli anni ’20 alla belle epoque, alle collaborazioni con i grandi artisti, fino ai revivals degli anni ’80, ’90 e 2000.

Annullo filatelico Poste italiane

Dedicato al trentennale del Tarì

Il Party

Sabato, 10 ottobre: il party sotto le stelle, per celebrare i 30 anni del Tarì

Open Digital Press

Dopo il grande successo della prima edizione, torna la grande novità di Open Tarì: l’innovativo Spazio creativo e tecnologico dedicato alla Comunicazione.

Un vero e proprio salotto dedicato a content creators e comunicatori, dove sarà possibile produrre contenuti, sperimentare nuovi formati di comunicazione digitale, rilasciare interviste, animare confronti e interpretare liberamente un’idea di comunicazione innovativa, irriverente ed efficace.

Certificazione e Sostenibilità

I dati fieristici di OPEN sono certificati Isfcert Accredia ISO 25639.

L’organizzazione dell’Evento risponde a tutti i parametri di sostenibilità in ambito ambientale, sociale ed economico adottati e rendicontati annualmente dal Centro orafo Il Tarì.