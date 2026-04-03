A Quattrozampeinfiera Napoli i voli pet friendly di Aeroitalia

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Se sei un amante di cani e gatti e desideri vivere un weekend speciale insieme al tuo amico a quattro zampe, Napoli si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi del settore. Sabato 11 e domenica 12 aprile 2026, la Mostra d’Oltremare ospiterà Quattrozampeinfiera, l’evento pet-friendly che ogni anno richiama migliaia di visitatori da tutta Italia.

Ma il vero momento clou dell’edizione 2026 sarà rappresentato da una novità destinata a cambiare il modo di viaggiare con gli animali domestici. Aeroitalia presenterà il primo progetto che consente ai cani fino a 30 kg di volare in cabina accanto al proprio conduttore, senza trasportino e in piena sicurezza. Una svolta epocale, un segno di civiltà nella parificazione dei diritti degli esseri senzienti quali i cani, che non verranno più trattati come semplici bagagli da stiva.

L’appuntamento, dal titolo “Cani in cabina senza trasportino: sempre al tuo fianco, ovunque”, si terrà sul RED CARPET sia sabato 11 che domenica 12 aprile, dalle 12.45 alle 13.00 e rappresenta uno dei momenti più attesi della manifestazione. A illustrare il progetto sarà la dottoressa Rosalba Calabrese, responsabile Cabin Pet di Aeroitalia. Durante l’evento verrà mostrato il video del volo test, seguito dal racconto del primo volo ufficiale. Al termine della presentazione sarà possibile per il pubblico porre domande e approfondire ogni aspetto del progetto. Aeroitalia ha avviato nel 2026 una fase di test e nuove procedure per il trasporto di cani fino a 30 kg in cabina, permettendo loro di viaggiare in sicurezza accanto ai propri proprietari. Un’iniziativa resa possibile anche grazie alle nuove linee guida ENAC, approvate dal Ministero dei Trasporti, che aprono a un modello più evoluto e inclusivo di mobilità per gli animali domestici.

“Quattrozampeinfiera è da sempre attenta alle evoluzioni del mondo pet e alle esigenze di chi vive quotidianamente con un animale – sottolinea Alessandra Aspesi, Responsabile Comunicazione di Quattrozampeinfiera – Si tratta di un passaggio importante per il mondo dei voli, perché consente finalmente a cane e proprietario di viaggiare insieme, condividendo l’esperienza del viaggio e la possibilità di esplorare nuovi luoghi senza separazioni. Il cane non è più un semplice animale da trasportare, ma un membro della famiglia con cui vivere ogni esperienza, anche quella del viaggio”.

Per Rosalba Calabrese, Responsabile Cabin Pet, Aeroitalia: “Siamo orgogliosi di introdurre una novità importante nel trasporto aereo: i cani fino a 30 kg possono viaggiare in cabina accanto ai propri proprietari, senza trasportino e nel rispetto della sicurezza. È un passo avanti concreto nel riconoscimento degli animali come membri della famiglia. A Napoli presenteremo il progetto, i primi risultati e risponderemo alle domande del pubblico. Grazie a Quattrozampeinfiera per aver sostenuto questa iniziativa”.

Durante l’evento sarà presente Evangelista, il Setter inglese di 5 anni, che ha partecipato al volo prova in cabina con Aeroitalia.

Il programma delle due giornate propone poi numerose dog activities adatte a ogni livello di esperienza. Dal Mantrailing, attività nella quale il cane esercita il suo fiuto, all’Obedience, disciplina che sviluppa un comportamento controllato e collaborativo nei confronti dell’umano.

Gli appassionati potranno partecipare anche a Rally Obedience, educazione di base e condotta al guinzaglio, mentre per i cani che amano l’acqua è previsto l’Acquadog. Grande attenzione anche ai più piccoli, con puppy class dedicate alla socializzazione, seguite da educatori qualificati.

Non manca l’area Pet à Porter, dedicata allo stile e agli accessori per animali, con soluzioni che uniscono estetica e funzionalità. Debutta anche a Napoli “Podcast in Fiera”, spazio che darà voce a visitatori, aziende e professionisti del settore. Tra i format: “Bestie di Casa” e “IntervistePet”.

A completare il programma tornano la Friends Show e la Dog Winner by Farmina, insieme all’iniziativa solidale #Usatopet, che invita a donare accessori alle associazioni locali.

Informazioni utili

Orari

10:00 – 19:00 (chiusura casse ore 18:00)

Biglietti

Intero: 15 €

Online: 12 €

Ridotto: 11 €

0-5 anni: gratuito

6-9 anni: 11 € (solo in cassa)

Ingresso gratuito per invalidità al 100% e accompagnatore

Per maggiori informazioni: quattrozampeinfiera.it – Tel. 0362 1636218