A tavola con la preistoria, chiusura a Monteruscello

Giornate conclusive a Monteruscello della rassegna “Preistoria facile nei Campi Flegrei”, l’evento promosso da Villaggio Letterario in collaborazione con Rotte del Mediterraneo e Gruppo archeologico Kyme e il contributo della Regione Campania.

Presso l’Istituto Professionale Lucio Petronio, la mattinata è stata dedicata alla cucina dell’età del Bronzo. Menù e preparazione delle pietanze a cura degli studenti coordinati dalla docente Elisabetta Cioffi.

Sono intervenuti i docenti Gianluca Aulisio, Carmela Spera, Nadia Settesoldi e Teresa Cantiello.

Domani la chiusura della manifestazione, dalle 9.00 alle 13.00, con una serie di incontri, mostre e la degustazione del menù preistorico preparato dagli Istituti Petronio di Pozzuoli e Isis Montalcini di Quarto. Parteciperanno Luigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli, Filippo Monaco, dirigente scolastico dell’Istituto Petronio di Pozzuoli, Rosanna Stornaiuolo, dirigente scolastica dell’IIS “Rita Levi Montalcini” di Quarto, Raffaella De Vivo, assessore alla cultura del Comune di Quarto, Elisabetta Cioffi, docente dell’Istituto Petronio e l’assessore alla cultura del Comune di Pozzuoli, Mariasole La Rana.

L’incontro sarà moderato da Gianni Ambrosino, direttore del Vg21. Nel corso della giornata, interamente dedicata al cibo dell’età del Bronzo in Campania, si discuterà di risorse e preparazione, erbe nel poema di Gilgamesh, cibo protostorico in Omero e Virgilio. Concluderanno Anna Abbate, archeologa presidente Gruppo Archeologico Kyme, Anna Russolillo, presidente Villaggio Letterario, Sonia Gervasio, presidente Projecta. Alla 12.30 l’inaugurazione della Mostra “Preistoria facile per ragazzi.

I villaggi preistorici dalle coste flegree alla Sicilia nell’Età del Bronzo” a cura di Anna Russolillo e Anna Abbate. Poi tutti a tavola con un menù preistorico tra storia e prodotti.