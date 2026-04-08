ABC Napoli ha partecipato alla riqualificazione dell’area del Forte di Vigliena

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ABC Napoli ha già contribuito in maniera concreta e significativa al programma di riqualificazione dell’area del Forte di Vigliena, mettendo in campo uomini, mezzi e risorse proprie, oltre alla disponibilità delle aziende appaltatrici. Gli interventi hanno interessato il recupero degli spazi adiacenti al sito e la sostituzione delle recinzioni lungo il perimetro fronte strada.

Le precedenti delimitazioni, realizzate con materiali di fortuna – vere e proprie reti di materassi – sono state rimosse e sostituite con una nuova recinzione più adeguata, che oggi abbraccia l’impianto e il fronte sud del Fortino, preservando invece il resto del perimetro con il muro storico esistente.

Nel medesimo contesto, ABC ha avviato e sta portando avanti lavori di manutenzione sulle due vasche di contenimento reflui, con conclusione prevista entro giugno 2026.

La vicenda del Forte si colloca tra gli episodi più significativi della Repubblica Napoletana del 1799 e rappresenta uno dei momenti che anticiparono il Risorgimento italiano. ABC ha recepito le istanze provenienti da Istituzioni culturali, Enti, Associazioni e cittadini che, da tempo, sollecitavano il recupero e la valorizzazione del sito storico. Gli interventi già realizzati hanno restituito maggiore decoro e una nuova leggibilità al complesso: oggi sono più evidenti le dimensioni e le caratteristiche architettoniche del Forte, visibili anche dalla viabilità circostante.

Si registra inoltre un rinnovato impulso sul fronte istituzionale. L’Autorità Portuale ha manifestato la propria disponibilità a dare attuazione alle disposizioni del Ministero della Cultura, nell’ambito dei procedimenti avviati nel 2008 che pongono in capo all’ente il restauro del Forte. Nelle ultime settimane si sono svolti diversi sopralluoghi congiunti con la Soprintendenza, a conferma dell’attenzione crescente verso il sito.

“ABC Napoli ha fatto la propria parte e continuerà a farla, con spirito di collaborazione e responsabilità, come comproprietari di un bene comune. Siamo pronti a lavorare insieme agli altri enti, ma è necessario che ogni intervento sia sostenibile e che le risorse vengano impiegate in modo equilibrato” – dichiara Sergio De Marco, Direttore Generale di ABC Napoli.

“ABC conferma il proprio impegno nel coniugare l’efficienza dei servizi con la cura e la valorizzazione del territorio”, aggiunge Andrea Torino, Commissario Straordinario di ABC Napoli. “Il lavoro avviato a Vigliena testimonia la disponibilità da parte di ABC di contribuire, in sinergia con gli altri enti competenti, a un percorso strutturato di recupero e rigenerazione urbana”.

Nell’ambito di questo percorso, è stato promosso dalla VI Municipalità un momento di aggiornamento pubblico sullo stato degli interventi, in programma mercoledì 8 aprile alle ore 16:30 presso l’Aula Consiliare in via Domenico Atripaldi 64, come indicato nella comunicazione istituzionale della Municipalità.

L’iniziativa rappresenterà un’occasione per condividere con il territorio gli sviluppi in atto e le prospettive future di valorizzazione del Forte di Vigliena.