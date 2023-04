AB&C Trio in concerto al Mann sabato 15.

AB&C Trio in concerto al Museo Archeologico Nazionale di Napoli: sabato 15 aprile, data unica, alle ore 17:30, nelle suggestive sale che ospitano il gruppo scultoreo dei Tirannicidi, i musicisti proporranno un programma all’insegna della rivisitazione di celebri brani composti da Bach, Tchaikovsky e Ravel in chiave jazz/progressive per pianoforte, contrabasso/basso elettrico e batteria. Il titolo del concerto e del loro ultimo disco – “ Stairway to Bach ” – prende spunto dal famoso brano dei Led Zeppelin.

Francesco Attesti , classe 1975, è un pianista con una solida carriera internazionale, considerato uno dei migliori interpreti per la sua generazione del repertorio romantico e del primo Novecento. Attualmente svolge una intensa attività concertistica da San Pietroburgo al Mozarteum di Salisburgo, dal Festival Pianistico Internazionale di Varsavia, al Kennedy Center di Washington. Maurizio “Bozorius” Bozzi , basso elettrico e contrabasso, ha iniziato a suonare dal vivo nel 1971. Nel corso della sua lunga carriera ha collaborato con importanti artisti pop italiani (tra i quali Zucchero, Ramazzotti, Ranieri). Nel 1981 è iniziata anche la sua attività jazzistica e da allora ha suonato con artisti di grande livello, da Al Di Meola a Paolo Fresu. Ha all’attivo 14 CD jazz e quattro metodi per basso di grande successo, pubblicati da Edizioni Berbèn. Nel 2004, inoltre, ha fondato l’etichetta discografica DRYCASTLE records , che ha prodotto oltre 70 CD. Maicol Cucchi , nato nel 1984, è batterista e percussionista. Ha collaborato con numerose e importanti orchestre e con artisti come Patti Pravo, Gigi D’Alessio, Iva Zanicchi.

Di seguito il programma del concerto, a ingresso gratuito.

Bach; Preludio N. 1 in do maggiore (da Il Clavicembalo ben temperato, libro I, BWV 846) Bach; Invenzione N.1 in do maggiore (BWV 772) Bach; Aria sulla quarta corda (Suite Orchestrale N. 3, BWV 1068) Bach; Corale “Jesu, Joy of Man’s desire” (Cantata BWV 147) Bach; Toccata e Fuga on re minore (BWV 565) Tchaikovsky; Suite da “Lo Schiaccianoci” Ravel; Bolero