Ability Art, concorso letterario a cura di Poesie Metropolitane.

L’Associazione cultura Poesie Metropolitane è lieta di partecipare al concorso AbilityArt promosso e ideato dalla scrittrice Maria Rosaria Ricci, autrice del libro “Abilmente, il coraggio di non arrendersi”.

Il concorso nasce con l’obiettivo di promuovere l’abbattimento delle barriere culturali e mentali che tutt’oggi ruotano intorno alle problematiche della diversità.

AbiltyArt si propone dare una visione diversa della disabilità, abbattendo pregiudizi, barriere mentali e culturali, che tutt’oggi ruotano intorno a essa.



Mettendo in risalto la “Giornata internazionale delle persone con disabilità del 3 dicembre 2020, favorendo emancipazione integrazione sociale, che rafforzano potenzialità e capacità di ogni

persona. In una società in cui principi costituzionali, sono rispetto e tolleranza, delle reciproche differenze.

Il concorso è aperto a tutti, si struttura in tre sezioni, e ha come tema “DiversabilyUguali”.



Sezione A Racconto che non superi tre cartelle

Sezione B Poesie inedite o edite.

Sezione C Fotografie, video messaggio e disegni



Per partecipare al concorso è richiesto l’invio alla email

2021. Allegando la ricevuta dell’avvenuto pagamento delle quote di partecipazione al concorso letterario di 10 euro per ogni singola sezione. Per partecipare al concorso è richiesto l’invio alla email concorsoabilityart@libero.it con una breve presentazione del partecipante della sezione con cui partecipa entro e non oltre il 10 Febbraio2021. Allegando la ricevuta dell’avvenuto pagamento delle quote di partecipazione al concorso letterario di 10 euro per ogni singola sezione.

Modalità di pagamento:

Postepay numero n: 4023600949126959 intestato a Maria Rosaria Ricci: RCCMRS79P68F839Z

con causale “partecipazione al concorso letterario Abiltyart“

oppure all’IBAN IT04J3608105138264269064277 intestato a Maria Rosaria Ricci, causale “partecipazione al concorso letterario AbilityArt “

È gradita la partecipazione al concorso di scuole e istituti scolastici.

Gli elaborati saranno esaminati dall’associazione Poesie Metropolitane.

Il Concorso Letterario Abiltyart sostiene il crowdfunding per la realizzazione del cortometraggio abilmente il coraggio di non arrendersi.

La responsabile del Concorso Letterario Maria Rosaria Ricci

info concorso: