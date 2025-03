Absolut Nights Powered by MTV, sabato 15 al Joia

- pubblicità -

Ripartono il 15 marzo le ABSOLUT NIGHTS powered by MTV, il format di clubbing più atteso creato dalla vodka svedese. Nove appuntamenti al fianco di MTV (canale Sky 131, canale Sky Glass 122 e in streaming su NOW) che da anni ispira e connette i giovani di tutto il mondo attraverso la cultura pop, per portare in tutta Italia musica, mixology e intrattenimento. Un tour imperdibile per gli amanti della nightlife per brindare con gli iconici cocktail a base di Absolut Vodka e ballare insieme al più famoso canale musicale internazionale.

Prima tappa Napoli al Joia Club che inaugurerà il viaggio di Absolut e MTV tra ospiti, drink, live performance e DJ set indimenticabili. Sarà Luca Daffrè lo special guest, nuovo volto e ambassador della seconda edizione delle Absolut Nights. Al grido dell’ormai celebre pay-off Born To Mix, Absolut Vodka riconferma il sodalizio con MTV Italia per offrire un’esperienza imperdibile nei migliori club d’Italia con l’obiettivo di creare connessioni tra persone, stili e attitudini. La musica diventa così un vettore fondamentale per unire le nuove generazioni nel segno dell’inclusione e dell’apertura, valori cardine ed impegno continuo del brand svedese che sfida le convenzioni e si impegna ad abbattere le barriere.

Senza distinzioni tra generazioni, sesso e passioni, le Absolut Nights powered by MTV puntano a creare una community che supporta ed esplora le diversità e incoraggia la libera espressione senza pregiudizi. Tra allestimenti immersivi, esperienze interattive, photobooth e tanti gadget, l’Absolut Nights Tour si preannuncia come l’evento tra i più cool e imperdibili del 2025.

IL CALENDARIO DELLE ABSOLUT NIGHTS powered by MTV

15 marzo, Napoli @Joia Club – Corso Europa, 45, 80029 Sant’Antimo

5 aprile, Vicenza @Villa Bonin – Via del Commercio, 49, 36100 Vicenza VI

9 maggio, Milano @Bobino – Piazzale Stazione Genova, 4, 20144 Milano MI

Le successive date delle Absolut Nights saranno aggiornate sul sito: