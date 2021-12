Ad Agraria ‘Natale in Reggia’ – dal 3 dicembre al 6 gennaio la manifestazione nella Reggia di Portici e al Galoppatoio Reale . un programma ricchissimo di eventi.

Ricco di appuntamenti il programma della quinta edizione di ‘Natale in Reggia’ che si svolgerà dal 3 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 presso la Reggia di Portici e il Galoppatoio Reale.

Un’occasione imperdibile per visitare la Reggia di Portici in una veste originale ed unica per vivere la magia del Natale: mostra mercato con circa 30 espositori che propongono idee regalo, addobbi natalizi, prodotti tipici e specialità gastronomiche, laboratori e spettacoli per bambini, concerti e cori per tutte le età, mostre d’arte, presentazioni di libri alla presenza degli autori, tombole e tornei di burraco.

L’evento è organizzato dal Dipartimento federiciano di Agraria in collaborazione con il Centro MUSA e con il MAVV e patrocinato dalla Città metropolitana di Napoli e dal Comune della Città di Portici.

L’accesso è consentito solo con Green Pass.

Programma

Via Università, 100 Portici (Na) – Possibilità di parcheggio