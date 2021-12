Ad Antonia Lezza il premio ‘Palma Cappuro’ 2021, sabato 18 a Sorrento.

Il premio dell’Associazione Culturale ‘Palma Cappuro’ 2021, “Donne per la Cultura, sezione: teatro, cinema e new media” è stato attribuito alla professoressa Antonia Lezza, presidentessa del Centro Studi sul Teatro Napoletano, Meridionale ed Europeo. La cerimonia di premiazione avverrà sabato 18 dicembre presso la Sala degli specchi del Museo Correale di Terranova, a Sorrento, alle ore 19:00. In occasione degli 11 anni dell’Associazione Culturale Palma Cappuro, durante la serata di gala sarà presentato il libro di Palma Cappuro “Passato futuro. Ricordi e pensieri di una insegnante umanista”, curato da Gius Gargiulo.

L’attrice Antonetta Capriglione leggerà dei brani del libro fuori commercio e distribuito gratuitamente al pubblico in cambio di un msm al 45521 per un’offerta all’Associazione Italiana Ricerca Cancro (AIRC). Intermezzi musicali del duo Eliconie, composto dal soprano Teresa Forte e dalla pianista Luisa Esposito. Presentazione del documentario video “Light Time” (L’instant lumineux) della regista e scrittrice Joséphine Baillaud, come sguardo al femminile sul grande ballerino di tip tap, Omar Edwards, maestro di Michael Jackson. Nel corso della serata – che si avvale della collaborazione dell’Istituto di Cultura Torquato Tasso di Sorrento e del Centro Studi sul Teatro Napoletano, Meridionale ed Europeo di Napoli ed è condotta da Eva Coppa e Gius Gargiulo – verrà illustrata anche la nuova piattaforma di servizi web dell’Associazione.

A causa del numero limitato di posti occorre prenotarsi indicando nome e cognome, sulla newsgroup whatsapp del Centro Studi Teatro o inviando una mail con nome e cognome a: gargiuloster@gmail.com

Per l’ingresso munirsi di Green pass o Super Green pass vaccinali e di mascherina obbligatori, secondo le vigenti direttive ministeriali anticovid. Non sono ammessi Green pass da tampone.