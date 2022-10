Ad Aversa, l’evento solidale promosso dall’Associazione di Promozione Sociale Patatrac sabato 12

Sarà una serata solidale per inaugurare un nuovo servizio dedicato ai ragazzi e alle ragazze con disabilità fisica quella in programma sabato 12 ottobre, alle 18.30, presso lo Snodo Hub Cittadino. Un evento, promosso da Patatrac – associazione di Promozione Sociale, attiva sul territorio agro-aversano per diffondere una cultura basata sui principi di parità, solidarietà e inclusione – che da oggi potrà ospitare anche giovani disabili. Lo Snodo è parte integrante del programma nazionale Frequenza 200 di WeWorld – organizzazione impegnata da 50 anni a garantire i diritti di donne, bambine e bambini in 27 Paesi del mondo compresa l’Italia – per contrastare la dispersione scolastica e la povertà educativa.

“L’idea del nostro progetto – spiegano da Patatrac – è sempre stata quella di offrire un luogo sicuro e tranquillo, dove poter studiare e socializzare. Negli anni abbiamo proposto esperienze sociali, di crescita e interculturali per tutti i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze. Grazie all’importante contributo finanziario della Fondazione Grimaldi e alla collaborazione con WeWorld abbiamo potuto adeguare lo spazio di Snodo per rispondere anche alle esigenze più specifiche ed è stato solo il naturale proseguimento dell’idea di Patatrac. Il nostro desiderio è stato quello di continuare ad offrire un servizio di supporto didattico e laboratori, per le famiglie in difficoltà, continuando ad accogliere i più giovani, anche con disabilità”.

“La Fondazione Grimaldi è lieta di poter dare anche in questo caso un contributo per sanare due delle ferite sanguinanti più gravi per la nostra società dopo la pandemia, quella educativa e quella relazionale dei ragazzi, e di poterlo fare per la prima volta in questa zona della Campania, Aversa”, dichiara Luca Marciani, Direttore Generale della Fondazione Grimaldi.

Patatrac, infatti, opera ormai da 10 anni nel settore dell’educazione non formale al fine di promuovere l’integrazione giovanile e da oltre 3 anni lo fa anche con il supporto di WeWorld. Patatrac, che opera strategicamente allo Snodo, è riuscita a supportare un punto di riferimento per servizi sociali, scuole e famiglie con attività di sostegno allo studio e laboratori di socializzazione a titolo completamente gratuito per le famiglie.

Patatrac invita tutti per festeggiare questo importante traguardo che permetterà di continuare le attività del centro Snodo, accogliendo anche i ragazzi con disabilità grazie alla predisposizione di un bagno disabili. Una serata per raccontare e promuovere la solidarietà sul territorio.

Per l’occasione interverranno Lucia Cesaro, presidente di Patatrac; Alfonso Golia, sindaco di Aversa; Annalisa Marinelli, Dirigente scolastico del Terzo Circolo didattico di Aversa; Federico Molisso, Consulta Comunale della disabilità; Tommaso Abbiati di WeWorld e Luca Marciani, Direttore Generale della Fondazione Grimaldi.

Patatrac – Associazione di Promozione Sociale

Per informazioni: info@patatracassociazione.it o tel. 347.1206924.

Evento promosso da Patatrac

con il sostegno di WeWorld e Fondazione Grimaldi