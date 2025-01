Africaintesta, la serata al Palapartenope

- pubblicità -

Si è svolta ieri sera al Teatro Palapartenope di Napoli la serata di beneficenza organizzata da Africaintesta, un’associazione Onlus impegnata dal 2010 a sostenere i bambini più vulnerabili della Tanzania.

Il concerto, che ha visto una straordinaria partecipazione del pubblico, ha rappresentato un momento di grande emozione e solidarietà, dimostrando ancora una volta la generosità della comunità napoletana.

La serata è stata animata da artisti di fama nazionale che hanno regalato al pubblico una performance indimenticabile. Ogni nota suonata e ogni applauso sono stati un gesto concreto a supporto del Villaggio St. Francis, il progetto principale dell’associazione.

Durante l’evento, è stato anche annunciato il nuovo direttivo di Africaintesta, che guiderà l’associazione nei suoi prossimi obiettivi solidali:

Adele Gigante, nuova Presidente,

Fabio Fimiani, Vicepresidente,

Daniela Rigatti, Consigliere.

Il Villaggio St. Francis, situato in Tanzania, è una vera e propria oasi di speranza per oltre 80 bambini, in gran parte orfani, albini e minori in difficoltà. Grazie al lavoro instancabile delle suore Piccole Missionarie Eucaristiche – Sista Arta, Sista Anna, Sista Jennifer e Sista Fernanda – il Villaggio non è solo una casa, ma una famiglia che offre istruzione, cure mediche e opportunità di crescita per un futuro migliore.

Durante l’evento sono stati condivisi video e testimonianze che hanno toccato profondamente il cuore dei presenti, portando alla raccolta di fondi che saranno destinati al miglioramento delle infrastrutture del Villaggio e al sostegno delle attività educative e sanitarie.

“Africaintesta ringrazia di cuore tutti coloro che hanno partecipato e contribuito al successo di questa serata,” ha dichiarato Fabio Fimiani. “Ogni gesto di solidarietà è una pietra che costruisce il futuro di questi bambini. Siamo entusiasti di vedere come la musica possa unire le persone per una causa così importante.”

Grazie al supporto ricevuto, l’associazione continuerà a portare avanti la propria missione, dimostrando che insieme si possono superare le barriere della distanza e fare davvero la differenza.