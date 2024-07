Agorà San Sebastiano, Maurizio De Giovanni e Marco Zurzolo giovedì 4

Prosegue con un altro appuntamento strepitoso la terza edizione di Agorà – San Sebastiano al Vesuvio: giovedì 4 luglio 2024, alle ore 21,15, Maurizio de Giovanni e Marco Zurzolo in “Pugni nel cuore”, per la prima volta in versione integrale e pubblica (costo del biglietto 10 euro – secondo settore 8 euro). La conduttrice Emma Di Nicuolo introdurrà alla serata.

L’amatissimo scrittore e sceneggiatore porta in scena, per la prima volta in un’arena (dopo la breve anteprima a bordo della nave MSC Grandiosa per la presentazione del Festival del Giallo), la versione integrale del reading “Pugni nel cuore”, accompagnato da Marco Zurzolo e i suoi musicisti. Lo spettacolo affronta il tema della violenza di genere dal punto di vista del carnefice, con tutte le sfumature cupe dell’amore come la gelosia, l’ossessione e l’odio. Grazie a racconti tremendamente realistici si rendono limpide e vivide situazioni tristemente attuali e ancora troppo frequenti.

«L’odio è una perversione dell’amore – spiega de Giovanni – e scrivere di delitti passionali significa inevitabilmente raccontare l’amore. Davanti al buco nero della violenza di genere, gli avvocati difendono, i magistrati giudicano, la polizia indaga. Gli scrittori, invece, cercano i perché. L’unico modo che ho di rispondere a questo perché è raccontare storie, in cui mostrare quanto sia terribile che le paure di una donna diventino rilevanti solo quando scompare».

Maurizio legge i suoi racconti muovendosi tra delitti passionali e storie di solitudini covate nella rabbia, amori malati ed episodi di cronaca osservati dal punto di vista inedito di assassini e criminali.

Il programma di cinema dell’Arena prevede, a seguire, venerdì 5 luglio la proiezione della nuova versione restaurata in 4K dalla Cineteca di Bologna di “Sbatti il mostro in prima pagina”, il celebre film del 1972 diretto da Marco Bellocchio, già accolta al Festival di Cannes 2024 da lunghi applausi e standing ovation; sabato 6 luglio il film “Sei fratelli” regia di Simone Godano; domenica 7 luglio film “Oppenheimer” regia di Christopher Nolan.

Agorà San Sebastiano al Vesuvio terza edizione, nell’ambito della Rassegna del Verde 2024, è organizzata da Sirioevents in collaborazione con Red Carpet e Napoli Jazz Club e gode del sostegno del Comune di San Sebastiano al Vesuvio, Città Metropolitana di Napoli, Regione Campania e Film Commission.

L’arena estiva al Parco urbano di via Fellapane a San Sebastiano proporrà, fino all’8 settembre 2024, film, spettacoli e concerti. Nell’ampia area verde, con oltre 500 comodi posti a sedere tutti numerati, sarà infatti possibile seguire un evento diverso ogni giorno e per tutta l’estate, con due importanti novità: il biglietto per la visione di un film costa solo 3,50 euro mentre, per gli spettacoli teatrali, sarà anche possibile acquistare un abbonamento che comprende tutti gli spettacoli al costo di 90 euro.

Inizio film, concerti e spettacoli ore 21,15 Agorà

Biglietto cinema: 3,50 euro acquistabili sulla piattaforma 18Mounth o al botteghino

Biglietti spettacoli e concerti acquistabili su TicketOne o al botteghino

Abbonamento: 7 spettacoli della rassegna Teatrando al costo di 90 euro

Info: agorasansebastiano@gmail.com

FB: agorasansebastianoalvesuvio

Instagram: agorasansebastiano