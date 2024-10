AI e Sostenibilità Rurale: innovazione e governance al centro del Forum Leader 2024

- pubblicità -

Convegno: A.I. per lo sviluppo rurale sostenibile, analisi dei dati, uso di algoritmi, creazione di digital twin. Dallo smart farming alle applicazioni per il turismo rurale.



L’intelligenza artificiale e le energie rinnovabili sono state protagoniste del secondo giorno del Forum Leader 2024, in corso presso la Multimedia Valley di Giffoni. La giornata si è aperta con un approfondimento sull’uso dell’AI per lo sviluppo rurale sostenibile, evidenziando come questa tecnologia possa trasformare il settore agricolo e turistico.

Il convegno mattutino, coordinato dal GAL Lago di Como, ha esplorato temi cruciali quali lo smart farming, l’uso di algoritmi avanzati e la creazione di digital twin. Questi strumenti digitali consentono, in ambito agricolo, di ottimizzare la pianificazione delle colture, prevedere potenziali criticità e migliorare l’efficienza complessiva delle operazioni. Sul fronte del turismo rurale, invece, l’AI può valorizzare il territorio creando simulazioni virtuali e percorsi immersivi per promuovere le aree meno conosciute.

Tra i relatori, sono intervenuti accademici di rilievo come Monica Sebillo (UNISA), Emiliano Troisi (UNISOB) e Marcello De Rosa (UNICAS), insieme a Marco Bussone, presidente nazionale dell’UNCEM (Unione Nazionale Comunità Montane), che hanno discusso i risultati del laboratorio coordinato dal GAL Lago di Como, presentando casi di studio e prospettive future per l’integrazione di AI e sostenibilità nelle aree rurali.

Un altro momento centrale della mattinata è stato dedicato alle Green Communities e alle comunità energetiche rinnovabili (C.E.R.), dove si è discusso di nuovi modelli di governance partecipata. Questi modelli, basati sulla cooperazione dal basso, rappresentano una risposta innovativa alle sfide attuali legate alla gestione delle risorse naturali ed energetiche, e si concentrano sulla promozione di una cultura della sostenibilità a livello comunitario.

Anche il consigliere regionale Franco Picarone ha preso parte alla seconda sessione, sottolineando il ruolo chiave del GAL Colline Salernitane nell’ambito di Forum Leader. Ha elogiato l’efficace lavoro del GAL per il suo supporto allo sviluppo locale partecipativo e la capacità di gestire con competenza le risorse a disposizione. “Il GAL Colline Salernitane ha dimostrato di fare la differenza, investendo le risorse in modo strategico,” ha dichiarato Picarone. Ha inoltre ribadito l’importanza del Forum Leader come luogo di confronto tra i vari GAL, con l’obiettivo di condividere le migliori pratiche e continuare a sostenere le comunità rurali, in particolare quelle delle aree interne.

Eligio Troisi, coordinatore del GAL Colline Salernitane, ha espresso soddisfazione per l’ampia partecipazione e l’interesse suscitato dal Forum: “Stiamo affrontando temi cruciali per lo sviluppo dei territori, con la chiara intenzione di promuovere progettualità concrete e coerenti con le esigenze locali.”