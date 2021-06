Aka 7even, sold out data di Napoli, aggiunta un’altra.

Aka 7even, nome d’arte di Luca Marzano, dopo aver ricevuto la certificazione platino per il suo brano “Mi Manchi” e arrivato in finale ad Amici20, ha già annunciato le date live previste per gennaio 2022 e prodotte da Vivo Concerti. Un successo inarrestabile, consolidato oggi dall’annuncio del SOLD-OUT della prima data alla Casa della Musica nella sua Napoli (prevista per il 23 gennaio 2022) e di una seconda data il 24 gennaio 2022. Le altre date già annunciate sono quella di Milano (Fabrique) il 26 gennaio 2022 e a Roma (Atlantico) il 30 gennaio 2022.