Al Capri Beach di Pozzuoli proseguono le tappe-sfilata “Made in Tour” di Mondo Eventi Campania

Domenica 9 luglio alle ore 19,30 presso l’incantevole cornice del Lido “Capri Beach” in via Sibilla 20 a Pozzuoli si è tenuta la nuova serata-evento di “Moda in Tour”, protagonisti i giovani candidati delle tappe-sfilata curate dalla Mondo Eventi Campania Agency di Carlo Sommella, agenzia presente da oltre ventisei anni sul territorio nazionale con eventi di moda, TV, pubblicità, spettacolo, cinema e teatro di gran successo e che si occupa di shooting fotografici, calendari, corsi di portamento, casting per attività e brand, pubblicità giornalistica e televisiva.

L’evento è stato condotto dalla frizzante Fabiana Manzo e trasmesso in Campania e basso Lazio dalle telecamere di Napflix (canale 86 del Digitale Terrestre).

Come consuetudine si sono alternate le sfilate in casual e abito elegante dei giovanissimi partecipanti a Miss e Mister Baby Napoli (dai 4 agli 11 anni) e delle miss che si sono contese le fasce di Miss Mediterranea (in due sezioni, la prima di teenager di 12 e 13 anni e la seconda per età comprese fra i 14 e i 28 anni). I partecipanti sono stati immortalati dal fotografo ufficiale della serata Gaetano Sarno. Per la categoria Miss e Mister Baby Napoli hanno calcato la passerella i piccoli Julia Vokun, Jennifer Buccino, Emanuele Caprio, Pasquale Del Duca, Sofia Del Duca, Isabella Romano, Veronica Lituin, Fatima Armonia e Domenico Guida. Per la categoria Miss Mediterranea hanno sfilato Serena De Caprio, Sara Romano, Raffaella Di Fraia, Cristiana Abbrunzo, Emanuela Coppola, Antonella Bianchini, Francesca Trapanese, Paola Coppola, Francesca Pia Carandente, Annamaria Maeschi, Vittoria Caiazza, Nataliya Dora e Marika Incarnato.

In giuria un nutrito numero di esponenti del jet-set locale e nazionale: gli attori Luigi Cocchia, Rita Tuccillo, Ciro Cocozza con la figlia Sveva, Gianni Capezzuto (attore teatrale e cinematografico, nonché protagonista di serie TV e fiction, di recente sul set de “L’amica geniale”), Paolo Morante (fra i protagonisti dei mediometraggi “Black Dressed Lady” e “Non vi lasceremo soli” di Davide Guida), la figurante Barbara Giorgi, la dott.ssa Nunzia Sannino, dama dell’ordine costantiniano, nonché imprenditrice, scrittrice e blogger, la fotomodella Luisa Librano, il modello e fotomodello Francesco Pio Amendola.

Ospiti della serata il cabarettista Savio Morelli divertente protagonista de “La macchietta napoletana” e i due ballerini Alessio D’Avanzo e Alessia Cono.

Ai premiati vanno le fasce offerte dagli sponsor ufficiali dell’evento. Per Miss e Mister Baby Napoli: Julia Vokun (DMV Services impianti audio e luci), Emanuele Caprio (Sciccone Costruzioni di Quarto), Pasquale Del Duca (Viaggiare con Arverno di Pozzuoli), Isabella Romano (Il Barbiere di Quarto), Veronica Lituin (Pafundi Store di Pozzuolki) e Fatima Armonia (DS Gas di Quarto). Per Miss Mediterranea le fasce sono state assegnate a Serena De Caprio (Central Bar di Quarto), Sara Romano (Dimensione Uomo di Quarto), Cristiana Abbrunzo (Auto e Moda di Nando e Leo di Marano di Napoli), Emanuela Coppola (Glamour Woman Affair di Quarto), Francesca Trapanese (Miseria e Nobiltà Ristorante e Pizzeria di Pozzuoli), Paola Coppola (Villeggiatour di Sant’Antimo), Francesca Pia Carandente (Sciccone Costruzioni), Annamartia Maeschi (Pafundi Store) e Marika Incarnato (Central Bar).

L’evento ha avuto un grande riscontro di pubblico con la soddisfazione del patron Carlo Sommella, dello staff e di tutti i presenti. A termine serata Sommella ha ringraziato tutti i presenti e ha rinnovato l’appuntamento con Moda in Tour per il prossimo 3 dicembre, data in cui saranno tenute, in una serata di spettacolo unica nel suo genere, le finalissime di Miss e Mister Baby Napoli e Miss Mediterranea.