Al Christmas Village alla Mostra d’Oltremare ospiti la youtuber Alyssa e il cantante LDA.

Sarà ancora una volta il palco il principale attrattore del Christmas Village 2022, la grande kermesse natalizia e di promozione turistica in corso alla Mostra d’Oltremare di Napoli sino a domenica 18 dicembre. Tra alberi, giochi, pista di ghiaccio, casette in legno del mercatino natalizio, luci e coreografie spettacolari, il palcoscenico degli eventi catalizzerà tra giovedì 8, con la youtuber Alyssa, e domenica 11, con il cantante LDA, l’attenzione del pubblico.

Dopo grande successo di spettatori domenica scorsa delle sorelle Aurora e Ludovica, le youtuber che hanno richiamato migliaia di fan tra i due e 15 anni, a meno di pochi giorni i follower del mondo web troveranno un’altra beniamina: Alyssa.

La baby influencer, vivace enfant prodige del social network attraverso il canale YouTube “Silvia&Kids”, gestito dalla madre, la blogger Silvia Lonardo, è leader indiscussa del mondo social. Seguita da milioni di coetanee e coetanei, giocando davanti al video con i suoi giochi preferiti insieme alla madre, Alyssa, che condivide il suo successo anche con il fratello Daniel, sarà la special guest del Christmas Village giovedì 8 dicembre alle 15:30.

Se sino ad oggi, dopo soli cinque giorni dall’inizio del Christmas Village, il bilancio è da record, si può immaginare il riscontro di adesioni che il pubblico riserverà ai due guest vip. Target diversi, certamente, visto l’interesse dei bambini per la youtuber, e quella degli adolescenti e genitori per l’unico cantante napoletano, figlio d’arte, che sarà presente al festival di Sanremo a febbraio, ma sempre pronti a condividere la passione per l’atmosfera natalizia.

“Sono molto felice del grande successo della manifestazione – afferma Martina Ferrara, ceo della società organizzatrice del Christmas Village – non solo per la grande affluenza di pubblico, ma soprattutto per l’impulso di promozione turistica che ho contribuito a dare alla mia città durante le festività natalizie. Un tocco di allegria e spensieratezza che ha favorito anche la presenza del flusso turistico arrivato a Napoli che ha raggiunto il quartiere di Fuorigrotta, fuori dai circuiti di promozione, grazie al Christmas Village”.

Cresce intanto l’attesa in città per l’esibizione del cantante LDA, all’anagrafe Luca D’Alessio, in programma domenica 11 dicembre al Christmas Village ore 18.00. Il diciannovenne, già concorrente del talent show televisivo di Maria De Filippi “Amici” nel 2021, e figlio di Gigi D’Alessio, in poco meno di un anno ha scalato le classifiche delle piattaforme musicali digitali diventando uno dei riferimenti più amati dalla Generazione Z.

Ma al Christmas Village il cantante si presenta con una “titolazione” in più: l’unico napoletano a salire sul palco internazionale del festival di Sanremo 2023. Proprio questo sta scatenando la caccia al biglietto per l’esibizione al Christmas Village.

