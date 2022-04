Al Complesso museale di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco apertura straordinaria serale per il finissage della videoinstallazione “I Testimoni e la Storia” dal progetto “Comizi di Donne” a cura di Maria Teresa Annarumma.

Venerdì 1 aprile 2022, dalle ore 18:00 alle 21:00, il Complesso museale di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco sarà aperto al pubblico per il finissage della videoinstallazione “I Testimoni e la Storia”, dal progetto “Comizi di Donne” a cura di Maria Teresa Annarumma.

Nello sconvolgente Ipogeo del Purgatorio ad Arco i volti di uomini e donne del Vangelo Secondo Matteo di Pasolini nella video installazione “I Testimoni e la Storia”, curata da Maria Teresa Annarumma con la colonna sonora di Marco Messina, condividono lo spazio con le storiche capuzzelle che lo abitano da secoli. Scendere le scale dell’Ipogeo e sentirsi parte di questa continua sequenza di occhi, volti e sguardi è un’esperienza di forte suggestione.

Il Complesso museale potrà essere visitato in autonomia o partecipando ad una delle due visite guidate previste rispettivamente alle ore 19:00 e alle ore 20:00, con Francesca Amirante e Maria Teresa Annarumma. Non sono previste prenotazioni.

Ognuna delle visite guidate partirà con massimo 30 partecipanti.

Biglietto d’ingresso ridotto € 5,00

Per l’evento in ambiente chiuso è obbligatorio il green pass rafforzato oltre 12 anni di età e mascherina FFp2.

Il Complesso di Santa Maria delle Anime del Purgatorio, causa restrizioni COVID, è aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 10:00 alle 14:00, domenica e festivi solo con aperture straordinarie. Per i mesi di aprile e maggio 2022 sono previste aperture nelle domeniche e nei festivi. L’ingresso in chiesa è gratuito. Il Complesso (Chiesa, Ipogeo e Museo) è visitabile con un contributo di € 6,00. Riduzioni sotto i 25 anni e per gruppi. Nella giornata del sabato è possibile prenotare la visita guidata delle ore 12:00 compresa nel contributo per l’ingresso. Gratuità fino a 6 anni, guide turistiche in esercizio, giornalisti accreditati. È possibile prenotare visite guidate e organizzare aperture straordinarie anche in orario serale.

www.purgatorioadarco.it | fb Complesso Museale delle Anime del Purgatorio ad Arco

Coordinamento del Complesso museale del Purgatorio ad Arco:

Francesca Amirante e Vittoria Vaino.

Media manager Pasquale Caroprese