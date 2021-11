Al di là della visione, Afragola Film Festival dedicato all’architettura ed al design, da mercoledì 1 a venerdì 3 dicembre.

Tre le sedi: il Cinema Teatro Gelsomino di Afragola e il Centro Polifunzionale Betania del Rione Salicelle, dove vedere film incontrarsi, confrontarsi e scambiare idee, valori, sapienze e MAV Museo Archeologico Virtuale a Ercolano.

Location del Festival:

Cinema Teatro Gelsomino di Afragola dove si terranno le proiezioni dei film in concorso.

Il Teatro Cinema Gelsomino di Afragola è una struttura comunale gestita dalla GABBIANELLA CLUB EVENTS azienda operante nel settore “Cultura e Turismo”.

Il Gelsomino, riconosciuto come un importante cimelio della cultura Afragolese, è stato completamente ristrutturato ed offre ai propri ospiti: 529 posti a sedere, aria condizionata, service audio/luci di nuova generazione, servizio biglietteria on-line, camerini spaziosi, accoglienti e climatizzati. Inoltre è provvisto di sala conference con 100 posti a sedere e servizio video/audio adeguato. Un confortevole coffee book permette agli ospiti di rilassarsi tra un buon caffè e la lettura di un libro da scegliere in prestito nella folta e variegata libreria interna alla struttura.

Al Teatro Cinema Gelsomino si può assistere a spettacoli Teatrali originali, ascoltare favolosi concerti e vedere film in prima visione scelti tra i primi in classifica nazionale ed é la location ideale per congressi, convegni, saggi e rappresentazioni scolastiche.

Centro Polifunzionale Betania nel Rione Salicelle dove si terranno i workshop, gli incontri, eventi.

Breve storia del Centro Polifunzionale Betania

Il Centro Polifunzionale Betania è insieme alla parrocchia di San Michele Arcangelo e alla Scuola Europa Unita un punto Luce nel Rione Salicelle. Fu costruito durante la progettazione del suddetto quartiere negli anni ’80 ma non entrò mai in funzione. Quando Don Ciro Nazzaro si offrì come parroco nel quartiere Salicelle, capì subito che il linguaggio dei giovani era quello della violenza. Le sue numerose richieste alle istituzioni preposte di recuperare l’ edificio al fine di destinarlo ad uno spazio di incontro per i giovani cadde nel vuoto, pertanto il coraggioso sacerdote di sua iniziativa prese possesso dell’ edificio e lo trasformò in una grande palestra per offrire corsi di pugilato.

Circa 80 ragazzi parteciparono entusiasti e vinsero persino dei titoli olimpionici. Ma una notte la palestra fu incendiata. Fu un duro colpo per il sacerdote, che dopo 30 anni di lotte e con l’ aiuto di tenaci volontari, è riuscito a ristrutturare l’ edificio ed inaugurare nel 2017 il “Centro Polifunzionale Betania”: una struttura di assistenza sanitaria, dotata anche di un’ aula convegni di circa 100 posti ed uno spazio esterno molto ampio e ben curato.

MAV Museo Archeologico Virtuale

A pochi passi dagli scavi archeologici dell’antica Herculaneum sorge il MAV, un centro di cultura e di tecnologia applicata ai Beni Culturali e alla comunicazione, tra i più all’avanguardia in Italia.

Il museo sorge in una un’area di 5.000 m.q. su 3 livelli, ubicato nel cuore di Ercolano in prossimità delle principali attrattive turistiche della città: gli scavi archeologici, il famoso mercato vintage di Resina, il Parco Nazionale del Vesuvio e il Miglio d’Oro, il tratto di costa ai piedi del vulcano, lungo il quale sorgono le splendide ville settecentesche, pregevoli esempi del barocco napoletano.