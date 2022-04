Al lido Capri Beach “Star Project 2.0 Awards 2022”, serata di musica e premi.

Un grande evento musicale “Star Project 2.0 Awards 2022” si svolgerà al lido Capri Beach, sito in Viale Sibilla 20 a Pozzuoli il primo maggio, a partire dalle ore 18:00, in occasione della festa dei lavoratori, con tanti bei siparietti musicali per un mix di musica napoletana, dalla classica alla moderna, che unirà tante generazioni. Organizzata in grande stile dalla Star Project 2.0, presieduta da Rosario Bruno, Antonio Cernicchiara, Carmine Troisi, Massimo Penza e Lidia Guarino, in collaborazione con massimo Testa ideatore del gruppo SMILE 2.0 Exclusive e con il patron del Lido Capri Beach.

Durante la serata saranno conferiti i Premi alla Carriera al noto cabarettista Angelo Di Gennaro, al musicista e arrangiatore Lino Pariota , al musicista imprenditore e patron del marchio “UPSTROKE” Massimo Max Italiano, al DJ Dario Guida. Inoltre verranno assegnati i Premio Awards 2022 a Starfunky, Frank Armada, Mr. Hyde, Fabrizio Fierro, Gianni Lanni, Enzo Lama, la band “Io e mia Sorella” di Armando De Simone & Giovanna Rosucci, Leo D’angelo, Roberta Tondelli e Aurelio Fierro. Altri riconoscimenti andranno a Monica Fiorillo, Silvia Falanga, Stefania Donadio, Dei Peppe Rienzo, Enzo Mautone, Ornella Mancini, Loredana del Giudice, Raffaele Cibelli, Rosario Toscano, Roberto Lama, Gennaro De Crescenzo, Alba Pierno, Antonio Petrosillo, Raffaella de Simone, Michele Selillo, Koreband, Paolo Lippiello, Rosario Rey Penza, Massimo Penza, Massimiliano Cimino, Giulia Orciani, Nicola Caso, Gennaro Sacco e Genny Nugnes.

Una bellissima iniziativa a cui stanno dedicando entusiasmo, risorse ed energie. Sarà presenta anche il gruppo Saturdaynight di Fulvia Della Rocca.

In questa meravigliosa oasi di relax ci sarà la serata della “Rebirth 2022” all’insegna della gastronomia locale e della musica tradizionale napoletana, trasmessa in diretta TV streaming a cura di Gennaro Perillo.

La manifestazione sarà condotta dal duo Erennio De Vita e Magda Mancuso, che insieme sono una coppia esplosiva e la più affiatata del panorama partenopeo. Una sintonia davvero unica