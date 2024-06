Al Lido Onde Blu è tempo di “Western on the beach” venerdì 28

L’evento è di quelli da segnare sul calendario. Non capita certo tutti i giorni ritrovarsi catapultati in un immenso saloon in riva al mare, con tanto di toro meccanico da afferrare per le corna, tra moderni cowboy, sceriffi sui generis e scatenate ballerine di can-can.

Un appuntamento unico, battezzato “Western on the beach”, che prenderà forma venerdì 28 giugno, a partire dalle 21, al lido Onde Blu di Lago Patria.

A scandire il ritmo del party a tema, un travolgente live show portato in scena dagli Spillenzia e un djset, che vedrà in console Gianni Sciorio accompagnato da Stefano Scarselli, pronti a snocciolare un brano intramontabile dietro l’altro. Il tutto, immortalato dagli scatti di Gianni Fastidio.

Un’altra incredibile one night firmata “Back to the Accademia”, summer edition di quella che a marzo “trasportò”, fungendo da insolita macchina del tempo, i numerosi nottambuli presenti nei primi anni ‘90. Un vero e proprio salto nel passato, che dopo 30 anni ha visto, nuovamente, all’Accademia, storico locale partenopeo, tutti i protagonisti di allora. Dal proprietario della struttura Luigi Niespolo con i fratelli, ai pr Fabio Chiappetta, Riccardo Pelosi, Mino di Domenico e Fabio Basile, che ritroveremo al Lido Onde Blu con Gegè Pinelli, Enzo Fernandez, Valerio Gandolfi, Fabio Addezio, Giantommaso Avati e Gianpiero Giugliano.

In programma per venerdì, una versione on the beach del primo, riuscitissimo, esperimento sempre all’insegna del divertimento e dell’amicizia, dal rigoroso dress code “Far West style”. A dare il via all’evento, una gustosa apericena, seguita da balli scatenati in pista fino a notte fonda. La serata sarà addolcita, da prelibatezze offerte dalla pasticceria Bellavia con sedi al Vomero e Pozzuoli, mentre, il brand Matinée omaggerà le donne presenti con deliziosi gadget estivi. Infoline: 335 8172975

“Western on the beach party”

28 giugno 2024 – dalle 21

Lido Onde blu

via Domiziana km 42,300 – Lago Patria (Ce)

Infoline: 335 8172975