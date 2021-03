Al Madre un centro vaccinale.

“Ringrazio il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e i suoi più stretti collaboratori, per avermi affidato l’incarico di presidente della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, istituzione la cui attività ho seguito da sempre con attenzione e stima. Questa nomina si inscrive nell’ambito di un percorso personale e professionale a cui ho dedicato la mia competenza e le mie energie, prima in qualità di funzionario storico dell’arte e, successivamente, dirigente dell’attuale Ministero della Cultura”.

Cosi’ Angela Tecce, in occasione del suo insediamento alla presidenza della Fondazione Donnaregina.

“La nomina – sottolinea in una nota – giunge in un clima di difficoltà generalizzata. Anche il Museo Madre non sfugge alla stessa triste sorte e per questo, insieme al presidente De Luca, abbiamo voluto presentare la mia nomina evitando occasioni di potenziale contagio e scegliendo di diffondere un comunicato stampa per condividere il comune intento di gettare le basi del lavoro che ci apprestiamo a intraprendere”.

“Tra le azioni più urgenti da attuare – prosegue – rispetteremo l’impegno già assunto dalla precedente gestione di ospitare un Covid Vaccine Center presso il Madre: a tutti i vaccinati offriremo la possibilità di partecipare alle nostre visite guidate e conoscere, o ritrovare, le opere della nostra collezione”. (ANSA).