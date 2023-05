Al Matrioska Lab dal 26 maggio all’11 giugno: ‘MonCultPop – Monumenti Cult in Pop Art’.

“Un titolo ironico, una visuale 20×30, uno sguardo altrettanto ironico e colorato, senza alcun giudizio, ma solo per creare ulteriore valore verso un bene o un monumento, per far sì che tutti, dai più piccoli ai più adulti, ne possano ammirare la bellezza e la storia e magari fruirne in modi non del tutto convenzionali. Un progetto nato per dare visibilità ai monumenti di Santa Maria Capua Vetere, ma che poi ha valicato i confini cittadini ed ha abbracciato Terra di Lavoro in generale. Essendo un progetto nato solo alla fine dello scorso anno è ancora tutto in divenire e potenzialmente infinito, dato il patrimonio archeologico, culturale ed architettonico che ci circonda”.

Si presenta così Marco Falco ospite da Matrioska Lab, dal 26 maggio all’11 giugno con #SMCVPOP : un filone di opere grafiche che mescolano il moderno e la tradizione. Influenze Hip-Hop, ma anche classiche, il tutto con un tocco di ‘popolare’ che non guasta. #SMCVPOP è Identità, amore per la storia delle proprie città, tutto in chiave pop-art. In esposizione una cinquantina di opere grafiche. Un appuntamento da segnare in agenda, quindi.

Per l’apertura della mostra, il 26 Maggio, dalle 18.30 in poi, Marco “DaSkore” Falco, artista poliedrico, in veste di DJ, delizierà orecchie e palato con una selezione di chicche di funk e disco music, e con una degustazione di vini del territorio casertano. L’autore sarà, inoltre, disponibile per ogni chiarimento o aneddoto sulle singole opere grafiche. L’11 giugno sarà l’ultimo giorno per visitare le opere di #SMCVPOP con un finissage d’eccezione. Ospite di Marco Falco, un ritorno graditissimo al MatrioskaLab, poiché porta una ventata di cultura, curiosità e appartenenza al territorio: Ivan La Cioppa, scrittore e divulgatore, che presenterà una ricerca molto interessante sulla stele del legionario M.E. Soteria, con le grafiche , appunto, di #SMCVPOP. Nell’occasione sarà anche presentato il progetto dei due artisti di valorizzazione e divulgazione inerente i beni culturali della provincia di Caserta e non solo.

Ingresso gratuito.

Dopo il vernissage di venerdì 26 maggio alle ore 18.30, la mostra sarà visitabile con la modalità del calendario di MatrioskaLab: dal lunedì al venerdì su prenotazione, invece il sabato e la domenica apertura dalle 17.00 alle 20.00 fino al’11 giugno.

Info: www.matrioskalab.it // insta@matrioskalab // https://www.facebook.com/SMCVPOP

BIO:

Marco Falco, classe 1982, è giornalista da 20 anni ed ha lavorato con Il Giornale di Caserta, Tv Luna, Corriere/Cronache di Caserta, Il Mattino ed altre testate e tv locali anche come cameraman. Ha diretto per oltre 10 anni il quotidiano sportivo on line Sportcasertano.it ed è direttore responsabile della rivista musicale MoodMagazine. Inoltre è rapper e dj, con l’amore per la grafica, la scrittura e la fotografia.