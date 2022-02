Al Nauticsud anche Bad Bike con le sue biciclette elettriche.

Tra barche, gommoni e gozzi si fanno spazio le biciclette elettriche. Al Nauticsud, salone internazionale della nautica in programma a Napoli, presso la Mostra d’Oltremare dal 12 al 20 febbraio, arrivano i modelli di Bad Bike, giovane azienda napoletana che porterà in fiera tutte le novità del 2022, forte dell’esperienza di due anni fa, quando con il side-bike Beach Vintage conquistò visitatori e appassionati.

La novità di quest’anno è il prototipo della New Bad, la bici del futuro che si propone di rivoluzionare il mercato della mobilità sostenibile. New Bad è una e-bike di grande innovazione, caratterizzata dal sistema brevettato Double B System: sarà l’unica bici al mondo in grado di essere configurata sia con motore posteriore che con motore centrale, rispondendo così alle esigenze di tutti i mercati.

Il prototipo della New Bad è equipaggiato con un display integrato nel manubrio, il design sarà esaltato dall’assenza all’esterno dei cavi dei freni e fili elettrici che saranno tutti contenuti nel piantone dello sterzo e nel telaio, come anche la batteria e i fari anteriori.

Al Nauticsud è prevista anche la presentazione del Mig, il primo monopattino elettrico di Bad Bike, tra i più leggeri sul mercato con un peso di soli 17,5 kg compresivi di batteria estraibile. Il motore da 500w e il collegamento tramite App contribuiscono a un mix di primo livello nel segmento dei monopattini elettrici. Equipaggiamento con fari a led anteriori, posteriori e nel sottoscocca con luci verdi per una maggiore visibilità notturna. E la possibilità di cambiare il colore delle modanature, oltre a disporre di una cinghia per il trasporto in spalla alloggiabile sotto la pedana, lo rende un prodotto unico.

L’azienda del general manager e founder Maurizio Papa riproporrà al salone nautico internazionale anche i suoi modelli “di punta”, che costituiscono da anni un riferimento per il mercato europeo: da Bad a Evo Fat Polini, fino a Awy, Big Bad, Evo e Arrow Fat.

Sarà possibile visionare i prodotti Bad Bike al Padiglione 4, stand 403.

Info: www.bad-bike.it