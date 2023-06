Al Rama Beach Cafè è tempo di “Neapolitan United Sound” domenica 11.

Da Valerio Jovine all’Easychic Orchestra, passando per Greg Rega, Deep Inside, Sabba e René Messina.

È tempo di “Neapolitan United Sound” al Rama Beach Cafè di Castel Volturno che, domenica 11 giugno, dalle 11 del mattino al gong, ospiterà un insolito live, da godere in riva al mare, tra brunch e aperitivo, tuffi in acqua, yoga e massaggi.

Parole d’ordine: contaminazione, armonia e good vibes, per un evento che vedrà, eccezionalmente, tutti insieme sul palco band, musicisti e cantanti partenopei, tra i migliori in circolazione, intenzionati a divertirsi e a interagire, senza limiti, per regalare grandi emozioni al pubblico presente.

Tra gli altri protagonisti della formazione e della jam session sui generis: Luca Giordano, Daniele De Santo, Carmine De Rosa, Toto Allozzi, Enzo Anastasio e Ilaria Palmieri, cui si uniranno guest a sorpresa. On set, invece, Jessica Ferrara, Marco Morelli e Red.

Un appuntamento speciale, ambientato due volte l’anno nel ritrovo Indonesian style dall’animo glocal, interamente progettato e realizzato a Bali, location perfetta per la spiritual beach experience “Mystique”. Un rituale diurno, che unisce musica, arte, spiritualità, benessere e sogni. Una festa dedicata all’intrattenimento a 360°, scandita dallo slogan “Go, relax, enjoy, repeat”, che comincerà al mattino con una particolare cerimonia incentrata sulla meditazione, per terminare dopo il tramonto.

Infoline: 392 4347500

Rama Beach

Via Marina di Varcaturo 8 – Castel Volturno (Caserta)