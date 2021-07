Al Ristorante Mascolo grande successo per “Moda in Tour 2021” di Mondo Eventi Campania.

Dopo un lungo periodo di interruzione a causa dell’emergenza Covid-19, nella cornice del ristorante Mascolo all’interno del Complesso Turistico PlayOff di Pozzuoli (NA) si è tenuto domenica 25 luglio “Moda in Tour 2021”, l’evento-spettacolo organizzato da Mondo Eventi Campania, nota agenzia di moda, musica e spettacolo presieduta dall’event manager Carlo Sommella che per l’occasione ha festeggiato 25 anni di attività. La serata, condotta da Marco Corpo e dal noto presentatore di eventi Ralph Stringile, è stata suddivisa in tre diversi concorsi, la quarta edizione di Miss e Mister Baby New Generation, rivolta ai bambini dai 4 agli 11 anni, la quinta edizione di Miss Neapolis rivolta alle giovani candidate dai 14 ai 28 anni e la finale di “Una miss Over da Sogno” per le donne fra i 30 e i 50 anni.

La serata è stata allietata dai numeri di magia del mago Mirko Corpo e dalle canzoni di Maria Red, Jeanne Russo e Lilly Peters.

La giuria è stata presieduta dall’imprenditore Domenico Giove, fra i componenti la Prof.ssa Silvana Geirola, presidente della Associazione Alla Foce del Sebeto, Maria Flocco, public relation di impresa, Antonio Carannante, calciatore e vincitore della Coppa Uefa, Vincenzo D’Angelo Fotomodello della Fashion Models, Marco Facciuti Fotomodello di Mondo Eventi Campania, Massimo Curzio cantautore, talent-scout e direttore della Big Stone Studio, e ancora il regista Giuseppe Esposito, gli attori Maria Di Rosario, Ciro Cocozza, Luigi Chiocca e Antonio Ciccone (Gomorra), il calciatore del Napoli vincitore dello scudetto con Maradona Pietro Puzone.

Al concorso Miss e Mister Baby New Generation hanno avuto la fascia speciale i piccoli Penelope Di Donato (Dimensione Uomo), Adriana Frizziero (Street Griffe), Miriam Castaldo (Autolavaggio Belvedere), Alessia De Cicco (Hotel Saint Louis), Ines Guerriero (Complesso Impero II), Emiliana Russo (Look Makers), Martina Polverino (Tabaccheria di Albante Fortunato) e Fabiana Abate.(Il Barbiere di Carlo Daniele) Vincitrice di “Una Miss Over da Sogno” Alessandra Maglione (premiata dal punto autoricambi “L’auto”), le fasce a Francesca Librano (Miss Un volto per la TV “Viaggiare con Averno”) e Monica De Stefano (Miss Cinema “Le creature del mare Ristopescheria”). Premi con fasce a Miss Neapolis assegnati a Denise Galiero, Francesca De Santis, Libera Gigante, Maria Grazia De Rosa, Rebecca Maria Breglia, Gerolmina Lupoli, Viktoria Skiba, Maria Rosaria Filosa, Roberta De Luca, Anna Forestiero, Gaia Cammarota, Sophia Battista e Titti Pellegrino.

L’evento è stato ripreso dalle telecamere di TLA TV e TELEMODA, il fotografo ufficiale è stato Niko Foto.