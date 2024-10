Al via al Flava Beach la terza edizione di “Un mare di zucche”

- pubblicità -

Spettacoli “mostruosi”, balli, giochi di gruppo, animazione, gonfiabili, laboratori creativi, shop e tanto food a tema. A Castel Volturno (Caserta) torna, per il terzo anno consecutivo, “Un mare di zucche”, il primo pumpkin patch on the beach d’Italia. Uno “stuzzicante” evento nato per i più piccoli, ma adatto a tutta la famiglia, in programma, meteo permettendo, ogni fine settimana, dal 5 ottobre al 3 novembre, al Flava Beach di via Machiavelli.

Parole d’ordine: divertimento, spensieratezza e gusto. Mentre i bimbi avranno l’opportunità di zigzagare da un’attrazione all’altra del villaggio Flava Kids, tra scenografiche aree selfie, teatrino e misteriosi labirinti, le mamme e i papà potranno, invece, rilassarsi in riva al mare godendo di ombrelloni e confortevoli lettini oppure assaporare le tante specialità in menu a base di zucca, protagonista indiscussa di stagione e della rassegna.

Un must, per i più piccini, i laboratori durante i quali, armati di fantasia, colori, pennelli e grossi cucchiai, si potrà decorare ed intagliare le zucchette raccolte con le iconiche mini-carriole, da portare a casa per allestimenti… da urlo a tema Halloween.

Il biglietto per partecipare ad “Un mare di zucche” (dalle ore 10 alle 18) ammonta a 10 euro a persona (gratuito per bambini al di sotto dei 3 anni) e comprende l’accesso al parco con relative attrazioni, mentre, il costo per partecipare ai laboratori è di 5 euro. I ticket si potranno acquistare sul posto oppure online tramite Xceed con prenotazione obbligatoria (https://xceed.me/it/castel-volturno/club/flava-kids/channel–flava-beach). Infoline: 335 8426542

“Un mare di zucche” – terza edizione

Flava Kids by Flava Beach

Via Niccolò Machiavelli – Castel Volturno (Caserta)