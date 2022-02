Al via “Benvenuti a Sanremo”, il nuovo Podcast sul Festival con l’inviata Gloria Gallo.

Si chiama “Benvenuti a Sanremo” il nuovo Podcast della Capri Spettacolo che andrà in diretta dalla città dei fiori. Pierluigi Anastasio da studio sarà in collegamento con l’inviata Gloria Gallo, giovane attrice e conduttrice tv e radiofonica, che invierà delle pillole per raccontarci al meglio aneddoti e curiosità di questa nuova edizione del festival della canzone italiana.

Il podcast sarà online tutti i giorni alle ore 19:00 a partire dall’1 febbraio sulle maggiori piattaforme di podcast, come Spotify, Spreaker ed altri.