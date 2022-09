Al via il 3 ottobre dal Forum di Assago l’attesissimo tour di Gemitaiz & Madman. Il 15 ottobre al Palapartenope.

Già quest’estate i due artisti hanno dato alcune anticipazioni ai fan che li hanno seguiti nei rispettivi live estivi, in cui hanno portato sul palco i loro più grandi successi e dal vivo per la prima volta “Eclissi” (disco d’oro) e “MM Vol. 4” (disco d’oro), i progetti discografici solisti che hanno visto la luce in quest’ultimo anno.

Per la tournée nei palasport, invece, sono pronti a portare in scena i brani del loro ultimo joint album “Scatola Nera” e le loro tracce più famose, per mostrare ancora una volta a tutti la sinergia e la potenza che riescono a scatenare insieme sul palco.

Arrivato a cinque anni dall’ultimo disco insieme, il terzo lavoro in studio del power duo del rap italiano, che segue l’uscita di “Detto, Fatto.” (2012) e “Kepler” (2014), “SCATOLA NERA” (http://island.lnk.to/scatolanera) conta oltre 400 milioni di stream e ha raggiunto il primo posto su Apple Music, iTunes e Amazon nel suo primo weekend di uscita. Inoltre, tutte le tracce del disco hanno debuttato nella top 15 della classifica di Spotify. L’album, disco di platino (dati diffusi da Fimi/Gfk Italia), è stato anticipato dal grande successo di “Veleno 7” (certificato platino da Fimi/Gfk Italia), brano che ha registrato un totale di 1,824,280 stream in sole 24 ore segnando il record nazionale di stream giornalieri per un singolo brano su Spotify, rimasto imbattuto fino al 2022.

Di seguito le nuove date del GEMITAIZ & MADMAN LIVE TOUR 2022, organizzato da Magellano Concerti insieme a Tanta Roba Label e Shining Production:

03.10.2022 Milano – Mediolanum Forum – SOLD OUT

(recupero del 20.03.2020, del 15.04.2020, del 17.11.2020, del 22.03.2021 e del 28.02.2022)

07.10.2022 Roma – Palazzo dello Sport – SOLD OUT

(recupero del 13.03.2020, del 09.04.2020, del 13.11.2020, del 19.03.2021 e del 24.02.2022)

15.10.2022 Napoli – Palapartenope

(recupero del 26.03.2020, del 18.04.2020, del 30.11.2020, del 28.03.2021 e del 03.03.2022)

19.10.2022 Venaria Reale (To) – Teatro della Concordia – SOLD OUT

(recupero del 28.03.2020, del 29.03.2020, del 24.04.2020, del 28.11.2020, del 12.04.2021 e del 10.03.2022)

20.10.2022 Venaria Reale (To) – Teatro della Concordia

(recupero dell’11.03.2022)

24.10.2022 Firenze – TuscanyHall – SOLD OUT

(recupero del 31.03.2020, dell’01.04.2020, del 29.04.2020, del 01.12.2020, del 06.04.2021 e del 07.03.2022)

25.10.2022 Firenze – TuscanyHall

(recupero dell’08.03.2022)

I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per i nuovi spettacoli.

Info biglietti su www.magellanoconcerti.it

https://www.instagram.com/thetruegemitaiz/

https://www.instagram.com/sickmadman