Al via la partnership tra Mann e Volotea.

Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega tra loro città di medie dimensioni e capitali europee, investe nuovamente a livello locale e scende in pista a supporto della cultura e dell’arte campana, finanziando la riqualificazione dell’area di accesso al Museo Archeologico Nazionale di Napoli da piazza Cavour e la creazione di un’area kids-friendly all’interno del’Atrio. Grazie alla sponsorship della low cost, verrà sottolineato il legame identitario tra il MANN e la città, immaginando un percorso di accesso al Museo da realizzare in un’ottica green: nell’area esterna interessata dai lavori sarà allestito un punto di accoglienza per i visitatori e di sosta per tutti i cittadini. Panchine, fioriere, stalli per biciclette e colonnine di ricarica per e-bike si configureranno come tappa di un itinerario ideale, che porterà a conoscere i tesori del Museo, potendo anche fermarsi a pianificare il proprio percorso di visita alle eccellenze del territorio. Non soltanto, dunque, uno spazio per ritrovarsi, ma anche un invito a adottare forme di mobilità sostenibile.