“Aladdin” il live action Disney torna in tutti i The Space Cinema domenica 19 e nei giorni festivi.

“Aladdin” il live action Disney, remake del film d’animazione del 1992,ritorna in proiezione nelle sale di tutti i The Space Cinema domenica mattina e nei giorni festivi con il rendez–vous dedicato ai più piccoli.

Il film racconta la storia di Aladdin (Mena Massoud), un ragazzo dalle umili origini che vive di espedienti nella prosperosa città di Agrabah. Ed è proprio durante un furto che il protagonista incontra Jasmine (Naomi Scott), in fuga dal palazzo reale, che si presenta al ragazzo come un’ancella della principessa. Quando Aladdin viene a scoprire la vera identità di Jasmine è troppo tardi: era già innamorato e consapevole di essere troppo povero per poter chiedere la sua mano.

Jafar, il perfido visir del Sultano, desideroso di impossessarsi del trono spedisce Aladdin in una grotta nel deserto per rubare una lampada magica che esaudisce ogni desiderio. Tra avventure e pericoli Aladdin insieme all’aiuto del fidato Genio della lampada (Will Smith) e della simpatica scimmia Abu conquisterà il cuore della principessa salvando il regno dal malvagio Jafar.

Il circuito raccomanda la prenotazione online per assicurarsi il posto in sala ed evitare assembramenti negli spazi comuni. Per conoscere i prossimi titoli in programmazione e prenotare il proprio posto in sala è possibile visitare la pagina ufficiale sul sito The Space Cinema al link:https://www.thespacecinema.it/iniziative/cinema-park.