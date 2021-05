Alex Valentino ed il suo Nuovo Singolo “DEVASTAMI” note di Rock a Napoli.

Intervista al cantautore Partenopeo Alex Valentino, fuori con il singolo “Devastami” 2° brano estratto dal suo nuovo lavoro discografico “Ritorno al passato”.

Dopo il lancio del suo 1° singolo estratto “cambierà qualcosa” accolto molto bene dalla critica e dai fans, Alex Decide di lanciare “Devastami” brano dalle sonorità Rock accompagnato da un videoclip degno da essere guardato.

Alex benvenuto e grazie per questa esclusiva. Vogliamo iniziare a spiegare ai nostri lettori in poche parole come è nato questo progetto?

Sono io a ringraziare voi per questa chiacchierata e a questa domanda.

Questo progetto nasce nel 2012, dove io in compagnia del mio arrangiatore e amico Silvio Visconti, abbiamo deciso di costruire questo album di 10 tracce.

Durante la lavorazione dell’album ci sono stati dei fermi, abbiamo sperimentato e pensato a produrre altri singoli da far uscire,poi dopo 9 lunghissimi anni abbiamo portato al termine questo progetto,motivo per cui abbiamo deciso di intitolarlo “Ritorno al passato”.

Grazie per questa spiegazione iniziale Alex.

Ci vuoi raccontare come è nato il brano Devastami?

Con vero piacere. Devastami è stata una di quelle canzoni che mi ha colpito dal primo momento che la scrissi su carta,la immagginai già completa da prima che registrassi il provino con il pianoforte.

Come spiegarvi, era già nella mia testa finchè non la feci sentire al maestro Visconti, che subito acconsentì, per poi procedere all’arrangiamento.

Complimetni Alex.Come è stato ascoltare il barno completato per la prima volta?

Bhè, che dirvi, per noi Artisti è sempre bello ascoltare o vedere una nostra opera completata dopo tanto sudore. Anche perchè ho avuto la fortuna di collaborare con musicisti giovani, ma talentuosi, come Mauro D’ambrosio,Simone Picella e Umberto Tarallo, che hanno reso ogni singola traccia dell’album Fantastica.

Ovviamente quando ho assistito alle Registrazioni di Devastami, lì mi sono davvero emozionato.

Su youtube c’è un videoclip molto apprezzato dai fans, come è nata questa idea?

Sono strafelice che il Videoclip di Devastami sta venendo apprezzato da tante persone, anche perchè ho avuto la fortuna di avere un team di persone che hanno creduto in me fino alla fine, come il regista e fotografo di scena Dylan Bertolini che ha curato in ogni particolare le scene da girare, grazie anche alla bellissima e bravissima Anna Tummolillo che a prestato il suo volto e la sua professionalità in questo video, rendndolo accattivante e sensuale nello stesso tempo. Un grazie và anche a Dario Muto della GD Tech per le luci di scena,macchine del fumo ecc.. all’Hotel San Paolo di via terracina (Fuorigrotta) ,al Den Club di San Martino e a Marco Rambaldi per la sala pose, e per avermi prestato il suo terrazzo per girare delle scene epiche con la chitarra in cui ho voluto omaggiare il film “Il Corvo”.

Credetemi,se dovessi girarlo daccapo, lo rifarei uguale, senza cambiarci nulla.

Progetti per il futuro?

Per adesso non voglio svelarvi ancora nulla, anche perchè voglio godermi questo Nuovo singolo, ma dopo l’estate, verso settembre, ci sarà un prossimo Brano estratto dal mio album, sempre accompagnato da un altro Videoclip. E molto probabilmente per il prossimo anno ci sarà anche un Nuovo inedito.