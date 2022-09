Alife, iniziano i festeggiamenti in onore di San Michele nell’omonima frazione. Ospiti d’onore i “Collage”.

Iniziati ieri, 22 settembre, i festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo nell’omonima frazione di Alife. Dal 22 al 30 settembre, infatti, presso la Chiesa Nuova è previsto il Novenario per le ore 18:30 e a seguire la Santa Messa. Domenica 25 settembre le messe in programma si celebreranno alle 8:00/11:15 e poi la Novena e la Santa Messa. Giovedì 29 settembre ci sarà la Festa Liturgica presso la Chiesa Nuova e il programma religioso sarà: ore 8:00 – Santa Messa; ore 17:00 – Rosario e Confessioni; ore 17:30 – Fiaccolata con la Statua del Santo Patrono sino al confine parrocchiale con Sant’Angelo d’Alife e a seguire la Santa Messa, in programma per le 19:00. Sabato 1 ottobre alle ore 19:00 si terrà la Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Giacomo Cirulli, Vescovo della Diocesi di Teano-Calvi e Alife – Caiazzo. Domenica 2 ottobre ci sarà, invece, la festa tradizionale presso la Chiesa Parrocchiale con la celebrazione della Santa Messa alle ore 8:00 e alle 11:00; con la Solenne Supplica alla Madonna di Pompei prevista per le ore 12:00 e con la Processione della Statua del Santo Patrono sino a San Luglio.

Altrettanto ricco di appuntamenti anche il programma civile con una serata di liscio con “Amerino e Maria” il giorno 29 settembre e altre due serate di liscio in programma per il 30 settembre e per l’1 ottobre. Domenica 2 ottobre, invece, ci sarà l’esibizione dei “Collage”, un complesso pop melodico italiano particolarmente famoso a cavallo tra gli anni settanta e ottanta; noto anche per aver conquistato la seconda posizione, nel 1977, al Festival di Sanremo con il brano “Tu mi rubi l’anima”.

A seguire lo spettacolo di Fuochi Pirotecnici a cura della Pirostar di Piedimonte Matese.

“Dopo due anni di restrizioni finalmente ritorniamo a celebrare pienamente il nostro amato Patrono San Michele Arcangelo. Quest’anno, dopo il tradizionale novenario, avremo modo di percorrere le strade della nostra Parrocchia “insieme” a San Michele […]”. Si legge nella lettera ai fedeli a firma del Parroco Don Eusebio e del Comitato Festeggiamenti.