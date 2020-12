Alla Biblioteca Nazionale visita in sicurezza domenica 20, anche le lettere di Leopardi.

Percorsi di visita IN SICUREZZA su prenotazione alla Biblioteca Nazionale di Napoli Domenica 20 dicembre dalle ore 10 alle 14 per conoscere lo straordinario patrimonio librario della biblioteca ed ammirare le monumentali sale che ospitano i preziosi fondi .

Sarà esposta per la prima volta lettera autografa di Giacomo Leopardi scritta a Bologna nel dicembre 1825 ed indirizzata all’ amico e letterato, il Conte Carlo Emanuele Muzzarelli, acquisita dalla Biblioteca Nazionale di Napoli lo scorso 18 novembre all’asta della FINARTE; si tratta di un documento di particolare interesse bibliografico e storico che richiama il clima risorgimentale di quegli anni e la sincera ammirazione dei liberali per le prime Canzoni di Leopardi e soprattutto per quella “All’Italia” (si espone la prima bozza di stampa del componimento con correzioni autografe di Leopardi.​) dalla quale traspare l’entusiasmo patriottico di Leopardi . In mostra anche un Passaporto rilasciato a Giacomo Leopardi dallo Stato Pontificio, Roma , 27 giugno 1825, e lo Zibaldone. Si potrà ammirare anche una selezione di preziosi manoscritti miniati presenti nelle raccolte della Biblioteca , scelti tra quelli di argomento religioso legati al Natale, tra questi due opere di inestimabile valore artistico: il Libro d’ore di Alfonso D’Aragona e Horae Beatae Mariae Virginis, meglio conosciuto come FLORA, per le splendide decorazioni naturalistiche di scuola franco-fiamminga

La visita in piccoli gruppi conduce dal maestoso Salone di Lettura con decorazioni in stucco ed oro alle storiche sale splendidamente affrescate, alle terrazze prospicienti il mare, con vista mozzafiato sul golfo di Napoli dominato dal Vesuvio . E’ possibile visitare il Laboratorio di Restauro.

INGRESSO fino ad esaurimento dei posti

PRENOTAZIONE ( da mercoledì 16 a venerdì 18) su https://www.planyo.com/booking.php?calendar=57337

Per informazioni, modalità di prenotazione e istruzioni sulle visite consultare il sito www.bnnonline.it e le pagine social