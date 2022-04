Almas, Tony Cercola al teatro Bolivar venerdì 1.

“ALMAS”, lo spettacolo di Tony Cercola, prodotto da Ugo Mazzei e dallo stesso artista, è di scena al Teatro Bolivar (via Bartolomeo Caracciolo,30) domani, venerdì 1° aprile, alle ore 21:00, con il desiderio di lenire le ferite di un periodo storico difficile. Il live sarà vissuto come una sorta di rinascita durante la quale ritmi, danze e melodie inedite si fonderanno in un’unica anima dando voce anche a quelle umiliate ed impaurite. Per l’occasione il “percussautore” Tony Cercola, presenterà alcuni brani del suo ultimo progetto discografico “ALMAS”, che dà appunto il titolo al concerto.

Non sarà protagonista solo la musica ma anche tanto altro come in un vero talk show. Saranno, infatti, molti gli artisti che alternandosi, daranno il proprio contributo dalla Campania dalla Sicilia dalla Basilicata Dal Marocco e da Buenos Aires. Nel progetto confluiscono, infatti, tante anime ed umori tra malinconie, momenti ludici, tradizioni e radici all’insegna della bellezza.

Interveranno:

Produttore/compositore: Gino Magurno

Ballerina: Elckjaer Franco Bono

Compositore /musicista: Antonio Nicola Bruno

Giornalista: Matilde Andolfo

Cantautore/produttore: Ugo Mazzei

Musicisti:

Tony Cercola (percussioni e voce);

Roberto Trenca (bouzouki, chitarra acustica e classica)

Marco di Palo (violoncello);

Tonino Panico (sax);

Enzo Altieri (vocalist);

Feat: Rosarillo (voce)