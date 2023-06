Altri due grandi Ospiti agli Incontri di Valore a Pompei: in arrivo Lorenzo Marone e l’oro ParaOlimpico Fantin.

La kermesse letteraria “Gli Incontri di Valore”, fondata in Pompei dal manager Nicola Ruocco supera il giro di boa nel programma degli appuntamenti, e lo fa con due nuovi eccezionali ospiti.

Dopo la serata di grandissimo spessore dello scorso 27 maggio con il giornalista Alessandro Barbano ed il suo “L’inganno”, al salotto di Pompei condotto da Ruocco giungono altri due autori di particolare caratura: giovedì 8 è il turno dello scrittore e saggista Lorenzo Marone, col suo romanzo “Le madri non dormono mai”, edito Einaudi e tradotto in lingua in oltre 15 nazioni; domenica 11 sarà il turno invece dell’oro paraolimpico Antonio Fantin, che racconta la sua storia di straordinario riscatto nel libro “Punto. A capo”.

“Due nuovi eccezionali ospiti, per due riflessioni straordinarie e due libri assolutamente da non perdere” commenta il fondatore e direttore della kermesse Nicola Ruocco “Dopo l’approfondimento su temi giuridici e di diritto fatti con il Ministro alla Giustizia Nordio ed il giornalista Barbano, è il momento di toccare degli argomenti di diversa riflessione e approfondimento. Ringrazio sin da subito, sia Marone che Fantin, perché sono certo che le loro testimonianze ed il loro libro ci donerà due grandissime serate di valore e valori”. Partendo da una sua visita effettuata presso un Icam (Istituto a custodia attenuata), Lorenzo Marone scrive uno struggente romanzo corale, un cantico degli ultimi che si interroga, e ci interroga, su cosa significhi davvero essere liberi o prigionieri. In “Punto. A capo” Antonio Fantin invece racconta la sua storia di rinascita, la storia di un bambino che ha saputo trasformare la disabilità in un sogno, fino a realizzarlo. Una storia di allenamenti e sacrifici, di ortopedici e fisioterapisti, carrozzine e tutori, allenatori e amici insostituibili, ma anche di fede, perché grazie alla fiducia nella provvidenza e all’amore per gli altri le difficoltà possono diventare opportunità.

Due appuntamenti imperdibili in Pompei, con “Gli Incontri di Valore” che si consolidano sempre di più come uno dei più importanti salotti letterari oggi in Italia. Ricordiamo le date: giovedì 8 giugno ore 20,00 Lorenzo Marone, domenica 11 Antonio Fantin, entrambi nella location dell’Hotel Habita79 Pompei. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.