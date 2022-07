Amalfi Coast Music & Arts Festival, Jerome Lowenthal ed altri pianisti americani e coreani in concerto a San Giovanni Maggiore mercoledì 20.

Il pluripremiato Jerome Lowenthal, in cattedra alla leggendaria Juilliard School di New York, ed altri illustri pianisti e professori dagli Usa e da Seoul, in concerto mercoledì 20 luglio nella Basilica di San Giovanni Maggiore a Napoli (ore 19, ingresso libero) per il 25° Amalfi Coast Music & Arts Festival.

Dopo due anni di stop per l’emergenza sanitaria, il festival organizzato dal Center of Musical Studies di Washington è tornato presentando anche a Napoli alcuni esponenti della sua prestigiosa “faculty” pianistica, impegnati in costiera per le masterclass che hanno richiamato studenti da tutto il mondo.

Oltre a Lowenthal, si esibiranno a Napoli James Giles (Northwestern University), Thomas Rosenkranz (University of Missouri), Hee Sung Joo (Seoul National University), Michael Coonrod (Interlochen Academy of Music), Angelina Gadeliya (University of Connecticut), Gideon Rubin (The Colburn School), in un repertorio prevalentemente dedicato a Liszt (Ave Maria “Le campane di Roma”, “Widmung”, “Mignons Lied”) e Scarlatti (Tre Sonate).

Il festival, che da inizio mese fa base a Maiori con la sua community internazionale di artisti, proseguirà fino al 29 luglio in diverse location della Costiera Amalfitana, alternando appuntamenti con rinomati pianisti e giovani talenti della tastiera.

Tutti i concerti sono ad ingresso libero.

www.amalfi-festival.org