Ambasciatore del Messico al Pan per la mostra su Frida Kahlo.

Visita dell’ambasciatore del Messico in Italia Carlos Garcia de Alba alla mostra “Frida KahloO – Ojos que no ven, corazon que no siente” al Pan di Napoli, in compagnia del console del Messico, Luciano Cimmino L’Ambasciatore ha detto: “L’artista Frida Kahlo è una donna di grande forza e talento. La fama che ha ottenuto nel tempo ne è la prova.

Per noi messicani parlare di Frida Kahlo è un grande onore e un grande orgoglio, per la cultura e l’arte del Messico.

Mi fa molto piacere sapere che in Italia sia scoppiata questa Fridamania: lei è dappertutto, in tutte le parti e regioni d’Italia. Mi da’ soddisfazione vedere che qui a Napoli al Museo Pan si mostri il talento e la storia di Frida”.

Cimmino ha sottolineato “Frida è stato un personaggio abbastanza complesso, ma allo stesso godibile, comprensibile. Incontriamo una donna con una vita piena di incidenti, molto legata anche al simbolismo. Una grande scoperta che porta l’emozione del Messico qui in Italia e a Napoli, presentandosi come uno dei personaggi più forti e rappresentativa di quella Nazione”. (ANSA).