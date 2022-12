Anche all’A1 Expo il Villaggio di Natale.

Tutto pronto per Natale Village all’A1Expò: magiche ambientazioni per grandi emozioni a casa di Babbo Natale

C’è tanta attesa e curiosità per la prima edizione di Natale Village al Polo Fieristico A1Expò di Viale delle Industrie 10, San Marco Evangelista (Caserta Sud).

Si parte mercoledì 7 fino a domenica 11 dicembre per poi riaprire il prossimo fine settimana, da venerdì 16 a domenica 18 dicembre.

Nei giorni feriali l’orario di accesso al pubblico sarà dalle 17:00 alle 23:00, mentre per il sabato ed i festivi dalle 10:00 alle 23:00.

Una manifestazione all’insegna del low cost ma con tantissime attrazioni, pensata soprattutto per i più piccoli che troveranno nell’area fieristica il Villaggio di Babbo Natale con varie ambientazioni a tema: si passa dalla dogana per il ritiro del passaporto ed immediatamente si viene coinvolti dalla magia del Natale con gli elfi di Santa Claus pronti ad accompagnare i bambini in un mondo magico, fatato e coinvolgente. Il primo step è dal secolare Barba Albero, il sempreverde che ha donato gli alberi natalizi a tutte le famiglie del mondo.

Dal paesaggio floreale al ghiaccio polare della Lapponia con gli igloo, passando per la fabbrica di giocattoli dove i laboriosi aiutanti di Babbo Natale sono impegnati nell’incartamento dei regali.

A questo punto si intravede Lui, il proprietario di casa, Babbo Natale che accoglie i bimbi per la tradizionale foto di rito. È in attesa del tour che lo porterà in tutte le case de mondo per la distribuzione dei doni.

Ma il percorso nella Sua dimora concede ai piccoli e grandi ospiti la visita alla stalla degli animali cartonati, la fermata alla posta per scrivere ed imbucare la letterina e la stazione alla fabbrica delle caramelle.

Un tragitto dove i giochi di luce e gli addobbi natalizi avranno un grande impatto visivo e di accompagnamento in una passeggiata allegra, gioiosa e senza tempo.

All’esterno del Villaggio un’ampia area food, i mercatini di Natale con le casette di legno per le idee regalo, il palco per gli eventi di musica dal vivo, artisti di strada ed una struttura di 5.000 mq riservata ai gonfiabili composta da un percorso ad ostacoli e tanti personaggi natalizi che allieteranno la permanenza degli ospiti.

Non mancheranno i laboratori di truccabimbi, raccontastorie e giochi d’altri tempi con gli elfi pronti ad accogliere i piccoli visitatori con intrattenimenti ed ambientazioni.

Tutto l’evento si svolgerà al coperto.