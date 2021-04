Anema e Core, il nuovo singolo di Delord.

“Anema e Core” è il nuovo singolo del pianista, creativo e compositore Christian Carlino

in arte DELORD. Il lavoro anticipa l’uscita dell’album “L’essenza” ed è disponibile su tutte

le piattaforme di streaming digitale e sul sito www.delord.it

Descrizione singolo: “Una melodia mi è entrata in testa e mi ha fatto ricordare di quel

giorno a Napoli. Le luci del tramonto erano la cornice perfetta in cui far sgorgare le mie

parole e trasformarle in note…”

L’artista: Christian Carlino, in arte DeLord, classe 1985. Pianista, compositore e creativo

dall’animo pop ma con innata la voglia di imparare e formulare sempre nuove idee.

La libertà di espressione fa parte del suo modo di essere e trova forma nelle sue passioni.

ELEGANTE E SOGNATORE

le sue melodie accompagnano una danza di note che richiama i sogni.

La carriera da solista pianista lo accompagna ad intraprendere vari progetti che spaziano

dalla musica e lo spettacolo con il progetto Visual Piano, ( dove presenta i suoi album

Sognare I e II ), ai viaggi interculturali in Giappone con il Progetto Gate. Da sempre cura i

suoi spettacoli, scrivendo riflessioni e progetti, curandoli e seguendoli. Approfondire e

studiare tutto ciò che non conosce, lo porta ad approfondire e studiare soluzioni

innovative che nel tempo hanno coniugato diverse forme di creatività che vanno oltre la

composizione musicale.

“La multidisciplinarietà mi permette di esprimere tutto ciò che sento.”

DeLord

Credits: Eseguito, registrato e masterizzato da Christian Carlino presso “Lanua

Recordings Studio” sotto la supervisione del Maestro Nicola Rigato.

Artwork: InnoBrain Studio (www.innobrain.it)

Videoclip Ufficiale: https://bit.ly/delordanemacore

directed by Fabio Branno (www.fabiobrannofilms.com)

screenplay — Jessica Ansaloni – Christian Carlino

Supervisor and Casting — Maria Teresa Scafarelli (www.lascaf.it)

production company — InnoBrain Studio (www.innobrain.it)

producer — Christian Carlino

Characters – Alessandro Balletta, Stefania Criscuolo, Andrea del Sorbo, Nadia Farese,

Valentina Felaco, Giuseppe Giulianelli, Annarita Trevisi, Halima Luigia Jaiteh

camera and lenses — SONY

special thanks — Red Ronnie, Comune di Napoli, Azienda Napoletana Mobilità S.p.a.,

Assessorato alla Cultura di Bacoli, Gambardella Pastori, Liuteria Gaetano Pucino