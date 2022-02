Angela Achilli ospite in Tv il 14 febbraio a “Terzo Tempo La Partita Continua”.

Lunedì 14 febbraio Angela Achilli, presentatrice di Castrocaro (Rai 1), conduttrice del Premio del Giornalismo italiano ed ex speaker di radio italia anni 60 sarà ospite nel talk show sportivo ideato e realizzato per gli amanti del calcio: TERZO TEMPO LA PARTITA CONTINUA, un programma di approfondimento calcistico sulla SSC Napoli e non solo condotto dal grande Claudio Brachino e da Vittoria Castagnotto.

Il cast è pieno di personalità di spicco del panorama campano mentre alla regia troviamo Massimiliano Fieno. Al suo primo anno di produzione, la trasmissione si pone di raggiungere milioni di appassionati e di porsi come programma cult dell’anno sia per i tifosi azzurri che per tutti gli appassionati di calcio.

Vi aspettiamo tutti sintonizzati per la diretta Tv la sera di San Valentino e tutti i lunedì dalle ore 22 sul Canale 18 del Digitale Terrestre e sui social network.