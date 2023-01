Aniello Misto in concerto benefico alla Casa della Musica sabato 7

Aniello Misto si esibirà live sabato 7 gennaio presso Casa della Musica di Napoli (Via Corrado Barbagallo 115 – inizio spettacolo ore 21:00) nello speciale concerto “E suonne so’ speranz'”. Una serata benefica per celebrare la musica in tutte le sue forme, organizzata dalla casa discografica napoletana Sud In Sound.

Tantissimi gli artisti che si esibiranno a fianco di Aniello Misto, come Veronica Simioli, che ha duettato con lui nell’ultimo singolo “Sentimento e passione”, o Tita Nzebi, con cui ha dato vita al brano che dà anche il titolo alla serata, “E suonn so’ speranz”; ospiti d’eccezione Tony Esposito e Carlo Avitabile.

Nell’arco della serata si alterneranno sul palco anche Raffaella De Simone, Angela Cuore Matto, FJMM, Sara Russo, Francesca Curti Giardina, NONSONOELSI, CaddieOne, Giosè, Diaspro, DIDIER, Denise, Giusy Soviero, Kreta, Jharà, Raffs, Antonio Petrellese, Alfonso Petrellese, Crupi, Nicola Rea.

I biglietti per assistere allo spettacolo sono disponibili sul circuito Go2 e TicketOne; parte del ricavato sarà devoluto all’associazione Don Pietro Ottena APS per l’acquisto di uno scuolabus in Ruanda.